«المركزي» يرفع سعر الفائدة 5 نقاط على الإيداع لليلة الواحدة

المصدر: أبوظبي- البيان

رفع مصرف الإمارات المركزي، أمس، سعر الفائدة الرئيسي «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 5 نقاط أساس، ويأتي القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة على الاحتياطات الفائضة بـ 5 نقاط أساس في اجتماعه الأربعاء الماضي، وعليه سيكون سعر الأساس الجديد، الذي حدده المصرف المركزي هو 15 نقطة أساس.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر، الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على الاحتياطات الفائضة المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

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