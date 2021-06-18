مؤسس «الدانوب»: الإمارات وجهة مفضلة للمستثمرين وتقدم محفزات مغرية

المصدر: أم القيوين - وام

أكد رجل الأعمال رضوان ساجان المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب التي تتخذ من المنطقة الحرة بجبل علي بدبى مقراً لها أن الإمارات تعد وجهة مفضلة للمستثمرين حيث توفر بيئة استثمارية فريدة، وتقدم محفزات مغرية لكافة المستثمرين، مع فرص مجزية في الكثير من القطاعات.

وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»: عندما جئت إلى الإمارات لم أكن أملك المال لكنني كنت أملك العزيمة والإصرار والسمعة الطيبة، وقمت بتأسيس مجموعة الدانوب عام 1993، لتشمل أنشطتها اليوم 5 قطاعات- البناء والعقارات والأثاث والديكور والتصميمات الداخلية وتجارة التجزئة والتصنيع وتجارة المواد الغذائية والمشروبات، ويتجاوز عدد الموظفين بالمجموعة اليوم 3600 موظف.

بنية تحتية

وأكد ساجان أن الإمارات تمتلك البنية التحتية الحديثة والمتطورة، بما تشمله من توفر شبكات الطرق والكهرباء والمطارات والموانئ إضافة إلى وجود المناطق الحرة المنتشرة في إمارات الدولة وما تقدمة من خدمات لوجستية، وهي تعتبر الشريان والعامل الرئيسي لجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن البنية التحتية بالإمارات أصبحت تتعلق أيضاً بتطوير مراكز طبية كبيرة وتجمعات لتكنولوجيا المعلومات ومراكز لصناعة التكنولوجيا، إضافة إلى مراكز أعمال حديثة لمؤسسات أعمال عالمية رائدة، وهذه القطاعات وغيرها تشهد نمواً كبيراً ومن أهم عوامل نموها وجود بنية تحتية قوية وفعالة،وهي تساهم بالتالي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

وأوضح ساجان أن حكومة الإمارات تؤمن بقوة أن وجود البنية التحتية يعد أحد المكونات الحيوية للاقتصاد الحديث والقوي والناجح،لذلك كان تطوير البنية التحتية في صلب أولوياتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن البنية التحتية شريان الحياة الذي يساعد الاقتصاد على الاستدامة والنمو ويشجع على جذب رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبى. وأضاف إن الإمارات تضم أضخم مراكز للتسوق في الشرق الأوسط وأكثرها رفاهية بمرافقها وخدماتها المميزة والتي تجعل حياة المستثمرين الأجانب أسهل وأسعد.

امتنان

وأعرب رضوان ساجان عن امتنانه للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مثمناً دعمها الكبير ومتابعتها الحثيثة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب في كافة إمارات الدولة من خلال الوقوف على احتياجاتهم والحرص على معالجة التحديات التي تواجههم وتذليل الصعوبات التي تعترض أعمال المستثمر الأجنبي.

وأشاد بالتعديلات الأخيرة على القانون الاتحادي الخاص بالشركات التجارية في الدولة والتي ألغت شرط أن يكون للشركة الأجنبية وكيل من مواطني الدولة، وأتاحت قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس الشركات بغض النظر عن الجنسية، مشيراً إلى أن ذلك يعزز مرونة الاقتصاد الوطني، ويرفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارات إلى مستويات رائدة عالمياً. وقال إنه مدين لدولة الإمارات بكافة النجاحات التي حققها خلال حياته المهنية، مشيراً إلى أنه يعيد استثمار ما يجنيه في الإمارات بسبب ثقته الكبيرة بالمناخ والبيئة الاستثمارية في الإمارات.

إقامة ذهبية ويعتبر رضوان ساجان من أوائل المستثمرين الأجانب الذين حصلوا على الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات وبهذا الخصوص يشير ساجان إلى أن الإقامة الذهبية لها ميزات كثيرة ومتعددة ومنها أنها توفر الاستقرار الأسري والراحة النفسية للمستثمر وأسرته.

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