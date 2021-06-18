صفقات كبيرة وإفصاحات

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، تنفيذ صفقات كبيرة على سهم بنك أبوظبي التجاري، بقيمة 1.09 مليار درهم. ووفق بيانات السوق، تم تنفيذ 93 صفقة على 164.1 مليون سهم، تعادل 2 % من أسهم البنك، بسعر 6.7 دراهم للسهم.

وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت في وقت سابق: إن مستثمراً في بنك أبوظبي التجاري، باع أسهمه بأكثر من مليار درهم، من خلال بنك «أوف أمريكا سيكيوريتيز»، وبنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وتراجعت أسهم بنك أبوظبي التجاري، أمس، مع إغلاق السوق على تراجع بنسبة 2.7% عند 6.9 دراهم، وبتداولات 38.43 مليون سهم بقيمة 266.7 مليون درهم.

- شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، كذلك تنفيذ صفقات كبيرة على سهمي بنك رأس الخيمة الوطني، وشركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية، بقيمة إجمالية 296.86 مليون درهم. ووفق بيانات السوق، تم تنفيذ صفقة كبيرة على سهم بنك رأس الخيمة الوطني، بقيمة 284.3 مليون درهم، من خلال 75.4 مليون سهم، تعادل ما نسبته 4.5% من أسهم البنك، بسعر 3.77 دراهم.

وارتفع سهم البنك مع إغلاق السوق، أمس، بنسبة 8% عند 4.07 دراهم، وبتداولات بلغت 100 ألف سهم.

كما تم تنفيذ صفقة كبيرة على «الشارقة للأسمنت»، بقيمة 12.53 مليون درهم من خلال 15.7 مليون سهم، تعادل ما نسبته 2.6% من أسهم الشركة، بسعر 0.8 درهم.

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