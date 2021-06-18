966 رخصة تجارية للأعمال المدعومة في اقتصادية رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن إجمالي عدد رخص الأعمال المدعومة بلغ 966 رخصة، شملت 824 رخصة لمزاولة العمل من خلال المنزل «رخصة الغد»، و106 رخص «تاجر افتراضي»، و36 تصريحاً للعربات المتنقلة.

وتعد رخصة الغد من أقدم المبادرات التي أطلقتها الدائرة عام 2007 وتستهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمزاولة العمل التجاري من المنزل.

وأوضح محمد المحمود مساعد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أن برنامج رخصة الغد يتضمن 58 نشاطاً متنوعاً من الأنشطة التجارية التي تستقطب اهتمام وميول الذكور والإناث من المواطنين على حد سواء، من بيع المأكولات الشعبية، وتنظيم الحفلات والمناسبات الخاصة، وبيع العطور، وبيع الحلي والإكسسوارات، إلى تصميم الأزياء والملابس وغيرها من الأنشطة، منوهاً بأن الأنشطة الغذائية هي من أكثر الأنشطة رواجاً وقبولاً.

وبين أن رخصة التاجر الافتراضي، شهدت إقبالاً ملحوظاً منذ بداية 2019 من قبل المواطنين، ليصل عدد الرخص الصادرة إلى 106 رخص تاجر افتراضي، ويعود ذلك إلى التحفيزات التي أطلقتها الدائرة في نهاية 2018 والتي تعنى بتنظيم ممارسة التجارة الإلكترونية في قطاع الأعمال على مستوى الإمارة، ومن بين أنشطة هذه الرخصة حاز نشاط إدارة العمليات التسويقية الإلكترونية الإقبال الأكثر.

وفيما يتعلق بالعربات المتنقلة، منحت الدائرة 36 تصريحاً لعربات متنقلة منذ انطلاقة العمل بهذا التصريح عام 2018 وحتى اليوم، ويشمل تصريح العربات المتنقلة 3 فئات هي الرخص القائمة المسجلة في الإمارة، والرخص القائمة المسجلة في إمارة أخرى، وإصدار رخصة الجديدة، وقد تنوعت هذه التصاريح بين 30 رخصة متعلقة بالأنشطة الغذائية، و3 تصاريح لغسيل وتلميع السيارات.

وذكر أن الدائرة، ومن خلال خططها السنوية، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير مهارات المنتسبين في البرامج المذكورة من رخص الغد والتاجر الافتراضي والعربات المتنقلة من تنظيم مجموعة من ورش العمل طيلة العام، والتي تستهدف مساعدتهم في تمكين وتطوير مهاراتهم في الجوانب المختلفة من العمل التجاري ومهاراته. ومن بين هذه الورش، ورشة كيف تطور مشروعك الصغير، والفنون اليدوية، ومهارة التقاط صور احترافية، وإعادة تدوير الأوراق، وغيرها.

وعززت الدائرة شراكتها مع شركات القطاع الخاص، مثل شركة نون وشركة طلبات، من أجل تعزيز سهولة مزاولة الأعمال ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المنزلية. وبناء عليه، تم تنظيم 3 ورش مع إدارة منصة نون مستهدفةً ملاك رخص الغد والتاجر الافتراضي للتعريف بكيفية تسجيل وعرض المشاريع الوطنية في المنصة لديهم، ويشجع ذلك على عرض منتجاتهم على المنصة التي تمتاز بقاعدة متسوقين كبيرة على مستوى العالم. ومؤخراً أبرمت الدائرة مذكرة تفاهم مع شركة طلبات تمنح بموجبها حاملي رخصة «الغد» فرصة عرض منتجاتهم الغذائية وبيعها عبر منصتها «طلبات».

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