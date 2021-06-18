سوق دبي يعاود الصعود قرب أعلى مستوى في 16 شهراً

المصدر: دبي – عمرو عادل

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع معاودة سوق دبي الصعود مقترباً من أعلى مستوى له في 16 شهراً، مدفوعاً بعمليات شرائية استهدفت أسهم البنوك وفي مقدمتها «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» تزامناً مع رفع المصرف المركزي سعر الفائدة بواقع 5 نقاط أساس (0.05 %).

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.79 % إلى 2862.66 نقطة بدعم أسهم البنوك والعقار والاستثمار، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.75 % عند 6646.83 نقطة بضغط من أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والصناعة.

وسجلت السيولة الإجمالية أعلى مستوى منذ مطلع يونيو الجاري عند 3.23 مليارات درهم منها 2.97 مليار في أبوظبي بفعل صفقات كبيرة على 3 أسهم مدرجة وهي بنكا أبوظبي التجاري، ورأس الخيمة الوطني، والشارقة للأسمنت بقيمة 1.39 مليار درهم، فيما بلغت السيولة في سوق دبي 260.42 مليون درهم.

وجرى تداول 632.25 مليون سهم موزعة بواقع 509.39 ملايين في أبوظبي و122.86 مليوناً في دبي، من خلال 7916 صفقة.

سوق دبي

ودعم سوق دبي للصعود ارتفاع قطاع البنوك 1.25% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 1.8% و«دبي الإسلامي» 0.8% و«مصرف السلام السودان» 6% و«أملاك للتمويل» 0.4%، فيما صعد قطاع الاستثمار 1.26% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 1.71% و«دبي للاستثمار» 1.17% و«اكتتاب القابضة» 1.29%. وارتفع قطاع العقارات 0.6% مع صعود «إعمار للتطوير» 3.5%، فيما زاد «إعمار العقارية» 0.24% و«ديار للتطوير» 0.67% و«الاتحاد العقارية» 0.37%.

وارتفع «العربية للطيران» 1.46% واستقر «الخليج للملاحة» عند مستوياته السابقة، فيما نزل قطاع السلع 0.6% مع انخفاض «الإمارات للمرطبات» 6.13%. وانخفض قطاع الاتصالات 0.44% مع انخفاض «الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو» بنفس النسبة، وتراجع قطاع النقل 0.3% مع تراجع «أرامكس» 1.75%.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً 72.6 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 63.89 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 45.28 مليون درهم. وحقق «الاستشارات المالية الدولية - إيفا» أكبر ارتفاع بنسبة 14.84%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.13 %. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 15.85 مليوناً، فيما مال المستثمرون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي مع انخفاض قطاع البنوك 1.5 % مع انخفاض «أبوظبي الأول» 2.01% و«أبوظبي التجاري» 2.68%، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 1.25 %. ونزل قطاع الاستثمار 0.26% مع تراجع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.31 %. وتراجع قطاع العقار 0.2% بفعل تراجع «الدار» 0.26 %.

وهبط قطاع التأمين 1.07% بعد تراجع «أبوظبي الوطنية للتأمين» 3.35%. وانخفض قطاع الصناعة 1.31% بعد تراجع «الخليج للصناعات الدوائية» 3.13% و«أسمنت رأس الخيمة للاستثمار» 2.9% فيما زاد قطاع الطاقة 0.985 مع ارتفاع «دانة غاز» 1.25% و«أدنوك للتوزيع» 0.92% و«طاقة» 0.71%.

وهيمن «أبوظبي التجاري» على النشاط مستقطباً 1.36 مليار درهم مع تنفيذ صفقة كبيرة بقيمة 1.09 مليار درهم، تلاه «العالمية القابضة» 394.96 مليون درهم، ثم «أبوظبي اﻷول» 371.86 مليوناً. وحقق «ميثاق للتأمين التكافلي» أكبر ارتفاع بنسبة 14.29%، فيما كان «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً 8.9%، ومال المستثمرون العرب والخليجيون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 625.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع.

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