معهد إدارة المشاريع يحثّ على إعطاء الأولويّة للاستدامة

المصدر: دبي - البيان

دعا معهد إدارة المشاريع، المؤسّسة المهنيّة للمتخصّصين في إدارة المشاريع وصنّاع التغيير، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وموحّدة للتغلّب على التحدّيات العالميّة الملحّة. وتأكيداً على التزامه في العمل كـمنظمة «هادفة»، حثّ معهد إدارة المشاريع القادة الدوليين وقادة الأعمال في قمّة قادة الميثاق العالمي للأمم المتّحدة لهذا العام على إعطاء الأولوية للاستدامة.



استغلّ معهد إدارة المشاريع المشاركة بهذا الجَمْع للتأكيد على أهمية التعاون، والعمل على نحو وثيق مع الشركاء الآخرين لدفع العمل الجماعي وإحداث تغييرات مستدامة.

وقالت غريس نجّار، المديرة الإدارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى معهد إدارة المشاريع: كان من دواعي الشرف لي حقاً ترؤس قمّة قادة الميثاق العالمي للأمم المتّحدة لهذا العام. هذا الاجتماع السنوي الذي يعمل على توحيد الأعمال سعياً نحو عالم أفضل، ويخاطب القيم التي لطالما ألهمتنا جميعاً في معهد إدارة المشاريع لإحداث التغيير المستمر، إذ نؤمن أن تمكين صنّاع التغيير من خلال بناء القدرات أمر هام وجوهري لتحقيق أثر اجتماعي متكامل وقيمة مستمرة وثابتة. وكانت قمّة القادة لعام 2021 بمثابة تذكرة مناسبة لمدى توافق رؤيتنا مع جدول أعمال الأمم المتّحدة لعام 2030 - والتي تدور حول التحوّل الكبير في أساليب التفكير، والإقرار بالترابط بين قطاع الأعمال المزدهر والمجتمع والبيئة الصحيّة.





وتولت غريس نجّار زمام المبادرة في المناقشات حول بناء القدرات، والتكنولوجيا، والقضايا النظامية. كما أكّدت على الأهمية المتزايدة للاستدامة ودورها في حماية المستقبل من خلال تسليط الضوء على الحاجة إلى المزيد من الشراكات الناجحة عبر القطاعات.



ويحتل معهد إدارة المشاريع موقعاً قيادياً يمكّنه من المساهمة في معالجة بعض من أهم التحدّيات العالمية، كالاستدامة والتغيّر المناخي، وذلك نظراً لشبكته العالميّة من الممارسين الأخصّائيين وصنّاع التغيير في مختلف أنحاء العالم. من خلال دعم المنتجات والعروض لتمكين المواهب، يوفر معهد إدارة المشاريع للأعضاء والمتطوعين ورؤساء الفروع مجموعة واسعة من المهارات والرؤى والأفكار حول كيفية قيادة وتنفيذ المشاريع المعقدة، مما يعزز من عمل المنظمة. ويتطلّع معهد إدارة المشاريع في 2021 إلى إحداث التغيير، والسير قدماً بأهداف التنمية المستدامة، وإطلاق حملة عالميّة المستوى لعلامته التجاريّة أكثر اتساعاً وشمولاً.

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