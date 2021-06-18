«المدينة» تفتتح مشروعين بدبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «المدينة» سلسلة البيع بالتجزئة الكبرى، أمس تدشين مشروعين جديدين في دبي هما «مركز كراون التجاري» و«مانجو هايبرماركت»، وذلك على شارع الأصايل في منطقة جبل علي الصناعية 1، بدبي. ويأتي إطلاق المشروعين الجديدين بالتزامن مع احتفال سلسلة البيع بالتجزئة بالذكرى السنوية الـ 50 على تأسيسها.



ويمتد مركز كراون التجاري على مساحة 123 ألف قدم مربعة، وسيوفر لمرتاديه تجربة تسوق مميزة من خلال 35 متجر بيع بالتجزئة، فيما سيشغل مانجو هايبرماركت، مساحة طابق كامل في المركز التجاري على امتداد 60 ألف قدم مربعة..



ويضم مركز كراون التجاري خيارات عديدة لتجربة التسوق تتنوع ما بين محلات صرافة، وعيادة، وصيدلية، ومحلات بيع الذهب والمجوهرات، ومتاجر بيع الهواتف المتحركة، فضلاً عن مجموعة من المطاعم، وصالون وكافتيريا، فيما يقدم «مانجو هايبرماركت» منتجات تتنوع ما بين الفاكهة والخضار والأسماك الطازجة، واللحوم والمخبوزات، ومطبخ كامل التجهيزات للأطعمة الجاهزة والساخنة.



وكشف مسؤولون في مجموعة المدينة عن خطط توسع كبرى جارية حالياً بما في ذلك افتتاح مركز تسوق يمتد على مساحة 1.5 مليون قدم مربعة في مجمع دبي للاستثمار ومركز تسوق آخر على مساحة 2.5 مليون قدم مربعة في منطقة الخيل هايتس بدبي.



وقال عبد الله بوييل، العضو المنتدب لدى مجموعة المدينة: في إطار احتفالنا بمرور 50 عاماً على مسيرتنا الناجحة في قطاع التجارة، ننظم أيضاً عروضاً ترويجية وتجارب تسوق مميزة لمدة عام كامل. وتقدم مجموعة البيع بالتجزئة خصومات افتتاحية كبيرة وما يصل إلى كيلوغرام من الذهب كجوائز، فضلاً عن مجموعة من الهدايا المتنوعة. ويمكن للعملاء أيضاً تحميل تطبيق برنامج الولاء «Maddy» الخاص بمجموعة المدينة، الذي يوفر فرصة لكسب نقاط عند كل عملية تسوق والتي يمكن استبدالها فيما بعد.



وكشف بوييل عن شعار جديد للمنصة الالكترونية المزمع إطلاقها قريباً للمجموعة وهي«Al Madina Daily». ويربط المتجر الالكتروني منافذ المجموعة كافة ليوفر منتجات شاملة وتجربة تسوق متكاملة للعملاء. وتم تطوير المتجر الالكتروني حيث سيقوم بتوفير عروض جذابة أيضاً ومكافآت عند إطلاقه قريباً. وتأسست مجموعة المدينة بالإمارات في العام. وتمتلك مجموعة المدينة العديد من المشاريع التجارية في الدولة بالإضافة إلى الهند والسعودية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز