5 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 5 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1433 مبايعة بقيمة 3.25 مليارات درهم، منها 135 مبايعة للأراضي بقيمة 716.18 مليون درهم و1298 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.54 مليار درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 88 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 63 مليون درهم في منطقة الحبية الأولى. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 126 مليون درهم والثالثة الحبية الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم.



وجاءت مبايعة بقيمة 120 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 66 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 142 مبايعة بقيمة 119 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 141 مبايعة بقيمة 345 مليون درهم والثالثة الخليج التجاري بتسجيلها 135 مبايعة بقيمة 169 مليوناً.



وسجلت الرهونات 1.59 مليار درهم منها 78 رهن أراض بقيمة 373.45 مليون درهم و326 رهن فلل وشقق بقيمة 1.22 مليار درهم، أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 276 مليون درهم ورهن في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 187 مليون درهم.



وتم تسجيل 84 هبة بقيمة 200.79 مليون درهم أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 43 مليون درهم وأخرى بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 37 مليون درهم.







تصرفات الخميس





وبلغت التصرفات العقارية أمس 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 255 مبايعة بقيمة 533.14 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 68.78 مليون درهم و236 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 464.36 مليون درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى.



وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم.



وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.



وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم.



وسجلت الرهونات 799.36 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 106.72 ملايين درهم و87 رهن فلل وشقق بقيمة 692.64 مليون درهم، أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 276 مليون درهم ورهن في منطقة البرشاء الثانية بقيمة 132 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 36.23 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 21 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 6 ملايين.

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