عبد الله آل علي رئيساً لمجلس إدارة جمعية المهندسين

المصدر: دبي- البيان

شهدت الجمعية العمومية لجمعية المهندسين الإماراتية التي انعقدت عن بُعد انتخاب رئيس ومجلس إدارة جديدين للجمعية تحت إشراف وزارة تنمية المجتمع. كما شهدت للمرة الأولى انتخاب 3 من العناصر النسائية لمجلس الإدارة.



وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز المهندس عبد الله يوسف آل علي (نائب الرئيس في المجلس السابق) بمنصب رئاسة الدورة الجديدة للجمعية. وفاز بعضوية مجلس الإدارة المهندس رشاد بوخش، الدكتور غانم كشواني، المهندس محمد أل علي، الدكتورة الشيخة نهلة القاسمي، المهندس عاصم القاسم، المهندسة مريم الفلاسي، المهندس عبد الله أحمد والمهندسة مروه التفاق.



وجاء انعقاد الجمعية عن بعد تماشياً مع الاجراءات الاحترازية والالتزام باتخاذ كافة التدابير الوقائية المُتبعة في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



واستهلت الجمعية العمومية اجتماعها باستعراض جدول الأعمال لمجلس الإدارة السابق، برئاسة المهندس محمد مشروم، واستعراض ما حققته الجمعية من إنجازات خلال تلك الفترة، وعقب ذلك أجريت الانتخابات الدورية والتي شهدت إقبالاً كبيراً، وأسفرت عن فوز المهندس عبد الله آل علي، بمنصب رئيس جمعية المهندسين، معلنة بذلك مرحلة جديدة في تاريخ الجمعية.



وعقب إعلان النتيجة أشاد المهندس عبد الله آل علي الرئيس المنتخب بجهود وإسهامات المجلس السابق في الارتقاء والنهوض بمهنة الهندسة عبر تدريب وتأهيل الكوادر الهندسية سيما الشبابية وذلك لمواكبة التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن العمل في جمعية المهندسين تكليف وليس تشريفاً لكونها إحدى جمعيات النفع العام التي تُعنى بخدمة أبناء الوطن.

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