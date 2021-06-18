ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك بـقيمة 600 مليون دولار صادرة عن البنك الأهلي المُتحد الكويتي

المصدر: البيان الإلكتروني

رحبت ناسداك دبي، البورصة الدولية للمنطقة، اليوم بإدراج صكوك بـقيمة 600 مليون دولار صادرة عن البنك الأهلي المُتحد الكويتي، والذي يُعد أحد أبرز المؤسسات المالية في الكويت.

هذا الإصدار استقطب من صكوك الشق الأول طلبات اكتتاب تزيد عن 1.7 مليار دولار.

ويعكس هذ الإدراج الروابط الوثيقة بين أسواق المال في الكويت والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن مكانة دبي بوصفها أحد أكبر مركز إدراج الصكوك عالمياً بقيمة إجمالية قدرها 76.6 مليار دولار.

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