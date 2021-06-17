سلطان الجابر: تصدر الإمارات مؤشرات التنافسية العالمية يجسد الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة

المصدر: وام

قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن تحقيق دولة الإمارات للمركز الأول إقليميا والتاسع عالميا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 يعتبر نجاحا جديدا يضاف إلى سجلها الحافل بالمنجزات.

وأضاف معاليه في تصريح له بهذه المناسبة : " أنه بفضل الرؤية السديدة لقيادتنا الحكيمة، ركزت دولة الإمارات على تحويل التحديات التي رافقت جائحة " كوفيد - 19 " في عام 2020 إلى فرص عملية للنمو والتقدم من خلال نهج استباقي يستشرف المستقبل، نجحت من خلاله الدولة في إدارة هذه المرحلة بأعلى مستويات الاستعداد والجهوزية، الأمر الذي ساهم في تكريس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والارتقاء بمختلف القطاعات نحو مستويات متقدمة بالمقارنة مع العديد من دول العالم، ووضعها في صدارة مؤشرات التقرير الجديد مع حفاظها على موقعها في أعلى سلم الترتيب ضمن العشرة الأوائل عالميا".

وتقدم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة هذا الإنجاز المتميز، مؤكدا أن دولة الإمارات وهي مقبلة على احتفالاتها باليوبيل الذهبي والانطلاق نحو الخمسين عاما القادمة، عازمة على الاستمرار بتحقيق المزيد من المراكز الأولى في مختلف المؤشرات الدولية لتكون من أفضل دول العالم بحلول العام 2071.

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