«كيتو غوديز» تواصل استراتيجية التوسع

المصدر: دبي- البيان

أعلنت كيتو غوديز- دبي، الشركة سريعة النمو في مجال الأغذية الكيتونية، ومقرها الإمارات، توفر منتجات العلامة التجارية كيتو غوديز في 30 متجراً تابعاً لـ «كارفور» عبر الإمارات، وكذلك في مطار دبي الدولي، ضمن استراتيجية التوسع بمنتجاتها، لتلبية شريحة واسعة من متبعي حمية كيتو.

وتضم مجموعة منتجات «كيتو غوديز»، أغذية صديقة للكيتو خالية من السكر، ومنخفضة الكربوهيدرات، تلبي الطلب المتزايد على نظام الحميات الغذائية الصحية، مثل كيتو وباليو. فيما تشير الأبحاث السوقية، إلى اتباع عشرات الآلاف من الأشخاص في الإمارات، نظاماً غذائياً منخفض الكربوهيدرات، ويكتسبون طاقتهم من البروتينات والدهون الصحية.

وقالت فرانسواز ألبراندو كروسبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «كيتو غوديز»: تتوفّر منتجات «كيتو غوديز» في متاجر كارفور حول الإمارات، لتلبية احتياجات قاعدة عملاء حمية كيتو المتنامية، للحصول، وبسهولة تامة، على منتجات صحية ومنخفضة الكاربوهيدرات، فضلاً عن وجودنا في مطار دبي الدولي، الذي يعد خطوة بارزة لتعزيز أهدافنا في التوسع، والتعريف بمنتجاتنا لجميع المسافرين الدوليين وغيرهم. وأصبح الآن، بإمكان زبائن كارفور، اختيار مأكولات «كيتو غوديز» منخفضة الكاربوهيدرات، من ضمن مجموعة واسعة من الأصناف المتوفرة في متاجر كارفور في الإمارات، بما في ذلك 11 متجراً في أبوظبي، و15 في دبي، و3 في العين، و1 في الشارقة. وتشتمل مجموعة مأكولات كيتو غوديز، على أصناف مثل الخبز، والكعك بأشكالها، والمعجنات، والبسكويت، والفطيرة وغيرها.

وتأسست كيتو غوديز-دبي في سبتمبر 2018، كأول متجر إلكتروني للمنتجات الكيتونية في الإمارات. وتوسعت بمفهوم قناة بيع موحدة بعلامتها التجارية في جميع أنحاء الدولة، من خلال موقعها الإلكتروني، ومنصات البيع، والآن، أصبحت متوفرة على نطاق أوسع، عبر متاجر البيع بالتجزئة.

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