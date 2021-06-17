شبكة الشرق الأوسط للاتصالات التسويقية تطلق «كرافت» لإنتاج المحتوى الإبداعي

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شبكة الشرق الأوسط للاتصالات التسويقية MCN، ومقرها دبي، وكالة «كرافت» المتخصصة بإنتاج المحتوى الإبداعي والتسويقي. وستعزز الوكالة الجديدة التابعة لمجموعة McCann العالمية، من قدرات إنتاج المحتوى الإبداعي لشبكة MCN، وبما يواكب النمو المتزايد في الطلب على الخدمات الإبداعية والمحتوى الإنتاجي المتميز على مستوى المنطقة.

ويمثل إطلاق وكالة «كرافت» إضافة نوعية ستثري صناعة المحتوى الإبداعي والتسويقي في منطقة الشرق الأوسط، وترفدها بالمزيد من قدرات التواصل والانتشار العالمي، وستساهم الإمكانيات التكنولوجية المتقدمة للوكالة الجديدة في وضع الحلول التسويقية المتكاملة لمختلف أنواع المحتوى الإبداعي الإعلامي السمعي والمرئي والمطبوع والرقمي.

وتم تعيين ماركوس جونستون في منصب مدير عام وكالة «كرافت» في الشرق الأوسط، حيث سيتولى إدارة مختلف العمليات التشغيلية للوكالة في المنطقة. وقد انتقل جونستون للعمل في دبي قادماً من لندن التي تضم مركز عمليات الوكالة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث سيشرف على عمليات الإنتاج الإبداعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعمل جونستون لدى مجموعة McCann العالمية منذ 15 عاماً، ولدى وكالة «كرافت» منذ العام 2014.

وكان جونستون قد أشرف خلال فترة عمله في أوروبا على إطلاق عدد من حلول إنتاج المحتوى المتميزة لنخبة من العملاء والعلامات التجارية المرموقة، بما في ذلك «لوريال» لصناعة مستحضرات التجميل، وسلسلة متاجر «ألدي»، ومجموعة سيارات أوبل، وبورينجر انجلهايم للأدوية، وباندورا.

وقال غسان حرفوش، الرئيس التنفيذي لمجموعة MCN: يسعدنا انضمام وكالة كرافت إلى مجموعة وكالاتنا في المنطقة، كما يسرنا انضمام ماركوس جونستون مديراً عاماً لعمليات الشركة. ونحن على ثقة من نجاح «كرافت الشرق الأوسط» في ترسيخ مكانتها في المنطقة.

وقال ماركوس جونستون: شهدت صناعة المحتوى الإبداعي تحولات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ساهمت حلول الإنتاج الذكية في تعزيز الإنتاجية والاستمرارية على نطاق واسع.

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