تعيين مدير عام لمنتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب

المصدر: رأس الخيمة- البيان

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، تعيين محمد محمود مديراً عاماً لمنتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب، وذلك تزامناً مع قرب افتتاح المنتجع المصنف، ضمن فئة الخمسة نجوم في الربع الأخير من عام 2021.

وقال محمد الطير، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة رأس الخيمة العقارية: نرحب بمحمد محمود لقيادة مسيرة النجاح، التي نتطلع إليها في فندق إنتركونتيننتال، الذي سيتم افتتاحه قريباً في ميناء العرب.

وقال محمد محمود: تتطلع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG لافتتاح المنتجع الجديد في الإمارات. سيُسهم منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة في تعزيز مكانة ميناء العرب وجهة سياحية غنية، عبر توفير 351 غرفة وفيلا شاطئية مطلة على البحر، ويضم المنتجع 6 مطاعم مختلفة بنكهات محلية وعالمية مميزة، كما يوفر قاعات خاصة بالاجتماعات والمؤتمرات، تلبي مختلف الاحتياجات والمناسبات.

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