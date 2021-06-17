سهيل المزروعي: تصدر الإمارات مؤشرات التنافسية العالمية ثمرة الرؤى المستنيرة للقيادة الرشيدة

المصدر: وام

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية أن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المؤشرات العالمية، جاء ثمرة التوجيهات السديدة والرؤى المستنيرة القادرة على استشراف المستقبل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله" وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتوجه معالي سهيل المزروعي بمناسبة تصدر دولة الإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة، وحكومة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، لحصول الدولة على نتائج متميزة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية الذي جاء نتيجة وضع الخطط المستقبلية القادرة على التنبؤ بالتحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية داعمة لمستهدفات الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، بالإضافة إلى عمل حكومة الإمارات بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلــــعات الـــدولة نحو الريادة العالمية.

وأشار معاليه إلى أن تحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية العالمية، رغم ما مر به العالم من ظروف صعبة نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، يؤكد مرونة حكومة الإمارات وفكرها الاستباقي وجاهزيتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، والتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص تعزز منظومتها في التنمية المستدامة.

وقال معاليه إن تعزيز مرونة قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، يأتي ضمن أولويات الوزارة انطلاقا من التزامها بالمساهمة في الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية دولة الإمارات، من خلال إطلاقها مبادرات نوعية وسن قوانين وتشريعات طموحة تستهدف المشروعات التنموية والتطويرية التي تقود دفتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتحقيق ما تصبو إليه الدولة من التميز والريادة والإنجازات المستقبلية الطموحة لبلوغ مئوية الإمارات 2071 بكل اقتدار.

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