دناتا تفتتح منشأة جديدة لصيانة الحافلات في مطار دبي الدولي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت دناتا، المزود العالمي لخدمات السفر الجوي، منشأة متطورة في مطار دبي الدولي لصيانة حافلات الركاب العاملة في المطار.

وجهزت ورشة الصيانة، البالغة مساحتها 5000 متر مربع، بمعدات وتقنيات جديدة من شأنها ضمان التحسينات المستمرة في الصيانة الآمنة لأسطول حافلات المطار وتعزيز الخدمة ودعم عمليات النقل السلس عبر المطار للركاب وأطقم الطائرات والعاملين.

وتعزز الورشة الجديدة منشأة صيانة الحافلات القائمة بأكثر من الضعف. وتقع في الطرف الجنوبي للمطار على مقربة من عمليات الحافلات الرئيسية. وقد صُمّمت للحفاظ على أسطول يضم نحو 200 حافلة ركاب وأكثر من 100 حافلة لنقل العاملين على أرض المطار.

وافتتح مرفق الصيانة الجديد جعفر داود، نائب رئيس أول دناتا لخدمات الناقلات الجوية إلى جانب ممثلين من شركة "كوبوس إندسترير" العالمية المتخصصة بصناعة حافلات المطارات.

وقال جعفر داود: "استثمرت مجموعة الإمارات على مدار الأشهر الثلاثين الماضية في 140 حافلة ركاب جديدة من طراز "كوبوس" لضمان سير عمليات نقل الركاب في مطارات دبي وفق أعلى المستويات عالمية. ويسعدنا توسيع قاعدة الصيانة لتحسين كفاءة وجودة خدماتنا الفنية لدعم رعاية وصيانة هذه الأصول، حيث تلبي منشأتنا الجديدة أعلى المعايير، ما يساعدنا على مواصلة تقديم حلول سلامة صيانة ذات جودة عالية في الوقت المناسب لعملائنا".

وقال نائب رئيس دناتا للخدمات الفنية روبرت باول: "منشأتنا الجديدة مهيأة لصيانة حافلات الركاب كوبوس، بما في ذلك حافلات COBUS 3000XL الطويلة والمصممة خصيصاً لطيران الإمارات. ولدينا ميزات جديدة مثل الروافع المتنقلة، ومنصة الوصول إلى السقف لصيانة أنظمة تكييف الهواء، ومختبر للإلكترونيات لدعم إصلاح أنظمة عرض معلومات الركاب المثبتة داخل الحافلات. وسوف تعمل هذه التقنيات الجديدة على تحسين بيئة العمل بشكل كبير لفنيي دناتا المهرة الذين يقومون بصيانة هذه المركبات الخاصة".

وتضع مجموعة الإمارات البيئة على رأس سلّم أولوياتها، حيث تلبي جميع حافلات المطار التابعة لها معايير انبعاثات الديزل Euro 5، حيث تحتوي على مرشحات جزيئات الديزل وخفض الانبعاثات، ما يجعلها من أنظف مركبات الديزل العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما اتفقت المجموعة مع "كوبوس" على مشروع مشترك لتطوير تحويل مستقبلي للحافلات لتعمل بخلايا وقود كهربائية أو هيدروجينية في مرحلة ما من عمرها الافتراضي. وسوف تشغّل كوبوس حافلة كهربائية في مطار دبي الدولي للتجربة والاختبار والبحث.

من جانبه، هنّأ مدير العمليات والمبيعات في شركة "كوبوس إندستريز" أندرياس فانك، دناتا بافتتاح المنشأة الجديدة. وقال: "نفخر بدناتا كعميل لنا، بالإضافة إلى قيامها بضمان وصيانة حافلات كوبوس التي تخدم عمليات دناتا وطيران الإمارات وفلاي دبي. سوف تعزز الورشة الجديدة إمكانيات خدمة حافلاتنا في مطارات دبي، ونحن نتطلع إلى مواصلة وتعزيز علاقتنا على المدى الطويل".

وتضع دناتا الخيارات الخضراء أو الهجينة في الاعتبار في خطط تطوير وتحديث أسطولها من معدات الخدمات الأرضية. فقد واصلت على مدى السنوات الماضية استبدال أعداد كبيرة من مركباتها العاملة على أرض المطار ومعدات المناولة والرافعات الشوكية ببدائل هجينة أو كهربائية، وتجّلت نتائج هذه الجهود في خدمة أول رحلة كاملة (وصولاً ومغادرة) من دون انبعاثات في دبي خلال نوفمبر (تشرين الأول) 2019.

وتوفر دناتا أيضاً، بالإضافة إلى صيانة معدات الخدمات الأرضية، أفضل دعم لعملائها من شركات الخطوط الجوية بالشراكة مع "غلوبال جيت تكنيك GJT". ويقدم المهندسون والفنيون المهرة دعماً كاملاً لعمليات الصيانة السريعة، ويتم تدريبهم على الإجراءات التشغيلية لشركات الطيران المتعاقد معها، وتقديم خدمات سلسة للعملاء.

وتقدم دناتا خدمات المناولة الأرضية والشحن في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين في الإمارات العربية المتحدة. وقد تعاملت خلال الاثني عشر شهراً الماضية مع أكثر من 77 ألف رحلة جوية و570 ألف طن من البضائع في الدولة. وبالإضافة إلى خدمات المناولة الأرضية والشحن، تدير دناتا صالات مطارات وخدمات استقبال ومساعدة المسافرين وتوصيل الأمتعة من خلال من خلال علامتها التجارية "مرحبا".

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