دبي المركز المالي الأول إقليمياً والـ13 عالمياً في كثافة التقنية

المصدر: (دبي - سيد صالح)

نالت دبي المرتبة الأولى إقليمياً والـ13 عالمياً بين المراكز المالية العالمية في مؤشر كثافة الإبداع، وهو مؤشر فرعي يرصد كثافة الخدمات التقنية والنزعة الابتكارية، وكذلك فرص الإبداع التقني المتاحة في كل مركز مالي حول العالم.

ويتبع المؤشر الفرعي الإصدار الثالث من مؤشر المراكز المالية الذكية «إس سي آي 3»، الصادر أمس عن مؤسسة «زد/ ين» البريطانية الشهيرة المتخصصة في الاستشارات المتعلقة بالمراكز التجارية والمالية. وبلغ رصيد دبي 227 درجة على كثافة الإبداع، وبفارق 14 درجة فقط عن لندن، والتي نالت المرتبة الأولى.

كما جاءت دبي بالمرتبة الأولى إقليمياً والـ17 عالمياً على المؤشر الفرعي الخاص بدعم الابتكار، الذي يرصد مستوى الدعم الذي يوفره كل مركز مالي للمبتكرين في قطاع التقنية المالية. وبلغ رصيد دبي على هذا المؤشر 231 درجة.

وصُنفت دبي في المرتبة الأولى عربياً والـ20 عالمياً على المؤشر الرئيسي، وهو أذكى المراكز المالية في العالم. وبلغ رصيد دبي على المؤشر 670 درجة، بارتفاع 30 درجة عن رصيدها على الإصدار السابق من المؤشر «إس سي آي 2».

واختيرت أبوظبي كثاني أذكى مركز مالي عربي والـ26 عالمياً، برصيد 664 درجة.

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