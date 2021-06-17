580 مليون اشتراك للهواتف في الجيل الخامس حول العالم بنهاية 2021

المصدر: دبي - البيان

توقعت شركة «إريكسون» أن تصل اشتراكات الهواتف الذكية في تقنيات الجيل الخامس إلى 580 مليون اشتراك بحلول نهاية 2021، مدفوعة بانضمام نحو مليون اشتراك جديد يومياً.

وتعزز هذه التوقعات، التي كشفها الإصدار العشرون من تقرير التنقل من «إريكسون»، الفرضية القائلة بأن تقنيات الجيل الخامس ستكون أسرع جيل تقنيات متنقلة يتم تبنيها على الإطلاق، مع توقعات بأن يصل عدد الاشتراكات في كل أنحاء العالم إلى 3.5 مليارات اشتراك تغطي 60% من سكان العالم بنهاية 2026.

إلا أن وتيرة تبني هذه التقنيات ستتباين بشكل كبير بين منطقة وأخرى. وكانت أوروبا قد استهلت مشوارها على هذا الصعيد ببداية بطيئة نوعاً ما، وتخلفت كثيراً عن أسواق الصين والولايات المتحدة وكوريا واليابان ودول مجلس التعاون الخليجي في وتيرة نشرها لشبكات الجيل الخامس. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الاشتراكات في تقنيات الجيل الخامس حاجز المليار اشتراك قبل عامين من المدة الزمنية التي استغرقتها اشتراكات شبكة الجيل الرابع لتصل إلى نفس عدد الاشتراكات.

وقال فريدريك ييدلينج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشبكات في «إريكسون»: يشير التقرير إلى أننا الآن في المرحلة التالية من عصر الجيل الخامس، إذ تشهد أسواق رائدة، كالصين والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، تسارعاً في عمليات نشر وتوسيع نطاق تقنيات الجيل الخامس.

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