الدولار قرب ذروة شهر مع التركيز على التضخم

استقر الدولار قرب ذروة شهر، مقابل سلة من العملات، في حين يحاول مستثمرون التيقن مما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيغير لهجته بشأن التحفيز، بعد القفزة الأخيرة للتضخم في الولايات المتحدة. ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار عند 90.499، بعدما سجل أعلى مستوى في شهر واحد، أول من أمس، رغم تباين البيانات الاقتصادية. ونزلت مبيعات التجزئة أكثر مما هو متوقع في مايو، في حين عُدلت بيانات أبريل، لتسجل صعوداً حاداً، وزادت كثيراً على مستواها قبل الجائحة. وعززت البيانات الاعتقاد بتعافٍ قوي للاقتصاد، مع عودة الإنفاق مرة أخرى.(نيويورك - رويترز)

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