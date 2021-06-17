26 % نمو عدد شركات «حرة مدينة مصدر» 2020

المصدر: (أبوظبي - البيان)

شهدت المنطقة الحرة في «مدينة مصدر»، زيادة بنسبة 26 % في أعداد الشركات التي تستضيفها خلال 2020، ما يعكس المكانة المهمة للمدينة، والميزات الفريدة التي تقدمها للشركات العالمية المبتكرة.

وتُظهر هذه الزيادة في أعداد الشركات، مدى الحاجة للاعتماد على الابتكار، كوسيلة لتطوير ونشر تقنيات جديدة، تساعد في تحقيق تقدم في عملية التحول الأخضر. وتعد «مدينة مصدر»، مجمع البحث والتطوير المعتمد الوحيد في أبوظبي، وتستضيف حالياً أكثر من 900 شركة، تتنوع بين شركات متعددة الجنسيات، وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وشركات محلية ناشئة.

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