7.7 مليارات تداولات الخليجيين في الأسواق المحلية منذ بداية العام

المصدر: (أبوظبي - وام)

بلغ إجمالي تداولات المستثمرين الخليجيين في أسواق المال المحلية 7.78 مليارات درهم بيعاً وشراءً منذ بداية 2021 وحتى نهاية النصف الأول من يونيو الجاري، بحسب الأرقام الصادرة عن الأسواق.

وأظهر الرصد الخاص بحركة المستثمرين الخليجيين منذ بداية العام نمو إجمالي تداولاتهم في الأسواق المالية بنسبة 23.5% تقريباً، مقارنة مع نفس الفترة من 2020. وشكلت تداولات هذه الشريحة المهمة من المستثمرين 2.5% من إجمالي قيمة التداولات المسجلة في الأسواق.

وبلغت قيمة تداولات المستثمرين الخليجيين في سوق دبي المالي 4.558 مليارات درهم بيعاً وشراءً منذ بداية 2021 وحتى نهاية النصف الأول من يونيو الجاري، وفقاً لإحصائيات السوق. وتوزعت استثماراتهم بواقع 2.28 مليار عمليات شراء مقابل عمليات بيع بقيمة 2.168 مليار خلال فترة الرصد.

وبلغ إجمالي تداولات المستثمرين الخليجيين في سوق أبوظبي للأوراق المالية 3.23 مليارات درهم منذ بداية 2021 وحتى نهاية النصف الأول من يونيو الجاري، توزعت بواقع 1.494 مليار عمليات شراء مقابل 1.735 مليار عمليات بيع خلال فترة الرصد.

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