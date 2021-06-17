«دبي الإسلامي» يصدر بنجاح صكوكاً بمليار دولار

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي الإسلامي أمس نجاحه في تسعير إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات وبمعدل ربح 1.9590% سنوياً. وتحمل هذه الصفقة أدنى سعر يحققه بنك دبي الإسلامي على الإطلاق على أي من إصدارات الصكوك السابقة.

وعلى الرغم من أن السوق شهدت إصدارات مكثفة للصكوك خلال الأسبوع الماضي، إلا أن نجاح بنك دبي الإسلامي في إنجاز هذه الصفقة البارزة هو خير برهان على الوضع الائتماني القوي للبنك، والمكانة الكبيرة التي يتمتع بها لدى المستثمرين الدوليين والإقليميين على حد سواء.

تسعير الصفقة

وتم تسعير الصفقة عقب الانتهاء من المحادثات مع المستثمرين، حضرها عدد من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وتخطى الاكتتاب ثلاثة أضعاف قيمة الصكوك، حيث بلغ حجم الاكتتاب 3 مليارات دولار أمريكي، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها المستثمرون العالميون في دولة الإمارات وبنك دبي الإسلامي على وجه الخصوص.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «سعداء جداً بنتائج هذه الصفقة الأخيرة، فعلى الرغم من كثرة الخيارات واكتظاظ السوق بالإصدارات الجديدة، نجح بنك دبي الإسلامي من جديد في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي.

وخلال هذا العام، قمنا بإصدار الصكوك الدائمة القياسية لرأس المال الإضافي من المستوى الأول والصكوك الممتازة بأدنى مستويات على الإطلاق، مما يشكل خير برهان على ثقة الأسواق العالمية في الأسس المتينة للبنك، وكذلك ثقة المستثمرين باقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم».

وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.

وتم تفويض كل من بنك ABC، وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك HSBC، وشركة بيتك كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفة مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين، لهذه الصكوك.

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