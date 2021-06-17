جني أرباح يضغط على أسواق الأسهم.. والسيولة فوق 1.5 مليار

المصدر: دبي – عمرو عادل

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إثر تعرضها لعمليات جني أرباح جزئية ومستحقة، بعد صعود المؤشرات في الجلستين السابقتين بدعم من ارتفاع شهية التداول من قبل المؤسسات الأجنبية والمحلية.

وانخفض سوق دبي 1.02%، ليغلق عند 2839.98 نقطة. وتراجع سوق أبوظبي 0.65% إلى 6697.1 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة 1.56 مليار درهم، موزعة بواقع 1.4 مليار في أبوظبي، و166.02 مليوناً في دبي. وجرى تداول 380.16 مليون سهم، منها 270.56 مليوناً في أبوظبي، و109.65 ملايين بدبي، من خلال 6981 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي، انخفاض قطاع البنوك 0.76%، مع هبوط «دبي الإسلامي» 1.4%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.36% و«أملاك للتمويل» 1.6%.

ونزل قطاع العقار 1.33%، مع تراجع «إعمار العقارية» 1.44%، و«الاتحاد العقارية» 1.46%، و«إعمار مولز» 0.99% و«داماك» 1.54% و«إعمار للتطوير» 1.32%. وتراجع قطاع الاستثمار 1.68% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 1.72%، و«سوق دبي المالي» 1.68%.

وهبط قطاع النقل 1.21%، بضغط من هبوط «العربية للطيران» 1.4%، و«الخليج للملاحة» 1.9 %، و«أرامكس» 0.99%، وتراجع قطاعا الاتصالات والخدمات 0.88% و0.34% على الترتيب، مع تراجع «دو» 0.8%، و«أمانات القابضة» 0.3%، و«الشركة الوطنية للتبريد المركزي - تبريد» 0.3%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 56.92 مليون درهم. وحقق «الاستشارات المالية الدولية - إيفا» أكبر وتيرة صعود، 14.8%، فيما كان «السلام القابضة» الأكثر تراجعاً بنسبة 6.5%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون للشراء، بـ 17.7 مليون درهم فيما اتجه الأجانب والمواطنون للبيع.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.67%، مع نزول «أبوظبي التجاري» 5.1%، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 1.1%، فيما استقر «أبوظبي الأول» عند مستوياته السابقة. وتراجع قطاع الاتصالات 0.67%، على وقع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وانخفض قطاع الاستثمار 0.72%، مع تراجع «الواحة» 2.08%، و«العالمية القابضة» 0.62%.

وانخفض قطاع العقارات 1.57%، مع انخفاض «الدار العقارية» 1.55%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.41%، ونزل قطاع الطاقة 0.67%، مدفوعاً بتراجع «أدنوك للتوزيع» 1.41% فيما ارتفع «دانة غاز» 0.25%.

وجاء «العالمية القابضة» على رأس النشاط، مستقطباً 386.32 مليون درهم. وحقق «صناعات أسمنت الفجيرة» أكبر ارتفاع، بنسبة 8.9%، فيما كان «أسمنت رأس الخيمة للاستثمار» الأكثر انخفاضاً، بنسبة 9.73%. ومال المستثمرون الأجانب للشراء، بـ87.75 مليون درهم فيما اتجه العرب والخليجيون والمواطنون للبيع.

مؤسسات

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو البيع بدبي، بـ9.76 ملايين درهم، ونحو الشراء بأبوظبي، بـ 693.73 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بأبوظبي، بـ 693.73 مليون درهم، ونحو الشراء بدبي، بـ 8.86 ملايين درهم.

إفصاحات

● أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف قدرة مجموعة «جي إف إتش المالية»، على الوفاء بالالتزامات المالية طويلة وقصيرة الأمد، عند المستوى (B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

● أقر مجلس إدارة شركة الفردوس القابضة، النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 مارس، حيث سجلت الشركة خسائر صافية بلغت 2.53 مليون درهم، مقارنة بـ 6.13 ملايين درهم في العام الماضي. وحددت الشركة 15 يوليو المقبل، موعداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية.

● أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (صناعات)، حصولها على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية، بتجديد حق شراء أو بيع لما لا يتجاوز 10 % من أسهم الشركة (الخزينة)، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة.

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