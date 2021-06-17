862 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي- البيان )

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 862 مليون درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 272 مبايعة بقيمة 708.45 ملايين درهم منها 54 مبايعة أراض بقيمة 198.58 مليون درهم و218 مبايعة شقق وفلل بقيمة 509.86 ملايين درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة ومن ثم مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 121.33 مليون درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 43.98 مليون درهم و77 رهن فلل وشقق بقيمة 77.35 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 13 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 11 مليون درهم.

وشهدت الهبات تسجيل 31 هبة بقيمة 32.74 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 22 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 5 ملايين درهم.

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