استشراف توظيف تقنيات الجيل الخامس لخدمة المؤسسات

المصدر: أبوظبي- البيان

عقدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بالتعاون مع شركة «هواوي» ورشة افتراضية حول تقنيات شبكات الجيل الخامس، حضرها حمد المنصوري مدير عام الهيئة، وعدد من موظفيها، وتعرف المشاركون في الورشة إلى أهم التقنيات الحديثة المتعلقة بشبكات الجيل الخامس، وآليات توظيف الإمكانات الكبيرة لجيل الإنترنت الجديد في إطلاق المشاريع وتطوير الخدمات، التي تقدمها الجهات والمؤسسات العاملة في الدولة.

واستعرض المتحدثون في الورشة الثورة الكبيرة، التي يمكن أن تحدثها تقنيات الجيل الخامس في قطاعات الصحة والنقل والطيران والنفط وغيرها، والتي تتضمن تسريع العمل وتحسين الأداء إلى مستويات غير مسبوقة.

استثمار فعلي

وأكد حمد المنصوري أن الإمارات تركز على الاستثمار الفعلي لتقنيات الجيل الخامس، وقال: بات معروفاً ما توفره تقنيات الجيل الخامس من إمكانات، والسرعات الكبيرة التي تتمتع بها، واليوم نحن في دولة الإمارات انتقلنا إلى مرحلة الاستفادة الفعلية من هذه الإمكانات، حيث نعمل على إقامة مشاريع وخدمات، تستفيد من السرعات الهائلة لشبكات الجيل الخامس، اليوم نعمل على تنفيذ مشاريع ومبادرات لا يمكن تنفيذها إلا من خلال هذه التقنيات، نبحث عن الأسرع والأكثر تطوراً، عن سيارات ذاتية القيادة ورحلات نقل جوي من دون طيارين، وعمليات جراحية تجرى عن بعد، لذلك نحث الشركات على تقديم مشاريع تقدم إضافة حقيقية للخدمات في الدولة، من خلال الاستثمار في تقنيات شبكات الجيل الخامس.

وأكد المنصوري ريادة الإمارات في تطبيق تقنيات الجيل الخامس، مشدداً على أهمية اعتماد تقنيات شبكات الجيل الخامس من الإمكانات الكبيرة والآفاق الواسعة، التي يمكن أن توفرها، إن تطبيق هذه التقنيات هو بوابة الانتقال من عصر إلى عصر مختلف تماماً، يتم قياس الأداء فيه بأجزاء من الثانية، عصر تطبق فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل واسع النطاق، عصر تستثمر فيه البيانات الضخمة بالشكل الأفضل.

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