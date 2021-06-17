شراكة بين «دبي التجاري» و«نتورك إنترناشيونال»

المصدر: (دبي- البيان)

أبرم بنك دبي التجاري، وشركة نتورك إنترناشيونال، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤخرًا اتفاقية لتزويد عملاء نتورك إنترناشيونال من التجار بقروض أعمال معتمدة مسبقًا مقابل مستحقات نقاط البيع.

وقع الاتفاقية أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري، وأحمد بن طراف، الرئيس الإقليمي للإمارات في نتورك إنترناشيونال مؤخرًا في المقر الرئيسي لبنك دبي التجاري في دبي.

وبموجب الاتفاقية، سيقدم دبي التجاري قروضًا تجارية للعملاء الأفراد وعملاء قطاع التجارة الإلكترونية المتعاملين مع نتورك انترناشيونال مقابل مستحقات مبيعات أجهزة نقاط البيع أو عائدات التجارة الالكترونية، بسرعة وبإجراءات ميسرة. ويقدم بنك دبي التجاري قروضًا تجارية بمبالغ عالية وبأسعار فائدة تنافسية، ومدة سداد تصل إلى 36 شهرًا.

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