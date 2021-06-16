«ريبورتاج» تطرح عرضاً خاصاً ضمن 11 مشروعاً بأبوظبي ودبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت ريبورتاج العقارية، شركة التطوير العقاري بالإمارات، عن إطلاق عرض خاص، يمتد حتى نهاية شهر يونيو الحالي، ويسمح للعميل بالحصول على عائد إيجاري مضمون ضمن 11 مشروعاً لها في أبوظبي ودبي.

ويتضمن العرض التزام العميل بسداد 7% فقط دفعة مقدمة، مع سداد 1% دفعة شهرية من قيمة الوحدة حتى التسليم، وبعد مرور 7 أشهر من الاستلام، يبدأ العميل في تحصيل عائد إيجاري صافي بنسبة 7% سنوياً، لمدة 7 سنوات، ما يعني استرداده 49% من قيمة الوحدة السكنية بعد مرور 7 سنوات من الاستلام.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 11 مشروعاً قيد الإنشاء، وتوفر نحو 5 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر في أبوظبي، فضلاً عن مشروع بجمهورية مصر العربية.

وأشار إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية، إلى اهتمام «ريبورتاج» المتواصل بطرح العديد من العروض التي تلبي طموحات ومتطلبات كافة العملاء، وتوفير خيارات متنوعة للمشترين من مختلف الشرائح، مشيراً إلى ارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية بكافة المشاريع بالشركة، وهو ما يظهر في تحقيق «ريبورتاج» مبيعات قياسية خلال العام الحالي، في مؤشر على قوة أداء للسوق العقاري بالإمارات بعد تجاوز التحديات المرتبطة بجائحة «كورونا».

وحققت «ريبورتاج» مبيعات تتجاوز 600 مليون درهم منذ بداية العام 2021، حتى الآن.

وبلغت قيمة مبيعات ريبورتاج خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 369 مليون درهم، مقابل 132 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2020، بنمو يصل إلى 180%.

وذكر سليمان أن الشركة تواصل تنفيذ كافة مشاريعها وفقاً للخطط الزمنية، تمهيداً لتسليمها للمشترين في المواعيد المحددة، فضلاً عن إطلاق الشركة مؤخراً لأول مشاريعها خارج الإمارات، في مؤشر على الوضع المالي القوي للشركة واستقرار أعمالها.

وتضم قائمة مشاريع «ريبورتاج العقارية» في أبوظبي مشاريع «الراحة لوفتس 1»، ويوفر 178 وحدة سكنية، و«الراحة لوفتس 2»، والذي يضيف 124 وحدة سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

«وفي مدينة مصدر» بأبوظبي، يجري تطوير مشروع «الواحة رزيدنس 1» ويوفر 612 وحدة، و«الواحة رزيدنس 2» ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلاً عن مشروع «ذا جيت» ويضيف 463 وحدة سكنية، بجانب مشروع «ليوناردو ريزيدنس»، الذي تم تسليمه قبل نحو عامين، ويتضمن 177 وحدة سكنية بمدينة مصدر.

«وفي جزيرة المارية» تباشر «ريبورتاج» تطوير مشروع «المارية فيستا»، ويوفر 786 وحدة سكنية، كما كشفت الشركة مؤخراً عن مشروع «ديفا» في «جزيرة ياس،» والذي سيوفر 736 وحدة سكنية.

وفي دبي تباشر «ريبورتاج» تطوير مشاريع «أليكسيس تاور» بشارع الشيخ زايد في «منطقة داون تاون» بجبل علي بدبي، ويوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، وبرج «ركان»، في منطقة «دبي لاند»، والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار»، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، و«ركان لوفتس 1» ويضم نحو 349 فيلا سكنية، و«ركان لوفتس 2» ويوفر نحو 305 فيلات.

وفي جمهورية مصر العربية، أطلقت «ريبورتاج» مؤخراً مشروع «مونتي نابوليوني» في «مستقبل سيتي» بالقاهرة الجديدة في مصر، والذي سيتم تطويره بالتعاون مع شركة «الأهلي صبور»، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية.

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