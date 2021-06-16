معرض الصيانة والإصلاح والعمرة يشهد توقيع اتفاقيات ويسلط الضوء على فرص النمو والابتكار

المصدر: دبي - البيان

سلط معرض الشرق الأوسط للصيانة والإصلاح والعمرة لليوم الثاني في دبي، الضوء على الآفاق المستقبلية الإيجابية لقطاع الطيران، ضمن مرحلة التعافي التي يشهدها القطاع من خلال العديد من الاتفاقيات بين مختلف الأطراف المعنية، خاصةً تلك التي جاء الإعلان عنها خلال المعرض.

ورحب الحدث المباشر الأول من نوعه في المنطقة بقادة القطاع والمشترين والمتخصصين في الصيانة والإصلاح والعمرة، على مدار يومين، شهد العديد من الجلسات والنقاشات والاجتماعات بين العارضين والزوار، إلى جانب حضور قوي من قبل خبراء في القطاع الذين شاركوا خبراتهم وتوقعاتهم للمرحلة المقبلة.

وشهد المعرض في اليوم الأول توقيع اتفاقية بين شركة «جرامكو» و«في دي جولف»، اتفاقية إطار للتعاون في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة، بهدف توسيع الإمكانيات والقدرات لدى الجانبين وتحسين أوجه التآزر بينهما من أجل تجربة عملاء محسّنة وشاملة.

كما أعلنت شركتا بوينج وتوركي تكنيك تجديد اتفاقية قطع غيار الطيران المصممة حسب الطلب لتمديد العقد الحالي لخدمات الصيانة والإصلاح والتجديد لمدة ثلاث سنوات.

وسيمكن العقد الجديد شركة توركيش تكنيك من تعزيز كفاءتها وموثوقيتها والوصول إلى شبكة عالمية من قطع الغيار والخدمات الخاصة بها.

وتؤكد هذه الاتفاقيات على أن القطاع يبدي اهتماماً كبيراً للتعاون من نظرائه العاملين في القطاع، وذلك للعمل على توفير ابتكارات وحلول جديدة تسهم في تعافي القطاع وتحقيق نتائج إيجابية.

وقال هشام عثمان، المدير الفني لشركة رويال جت: «منذ بداية الجائحة، عملت الشركات على تطوير ابتكارات جديدة لا سيما الابتكارات المخصصة في عمليات التخطيط وتعزيز الحلول التي توفرها لقطاع الصيانة والإصلاح والعمرة، حيث منحتنا هذه الفترة ولأول مرة فرصة دعم طائرات رويال جت بحلول تنزيل إعدادات الشحن.

كما حصلنا على دعم هيئات الطيران المدني ومصنعي المعدات الأصلية لتتبع العمليات بسرعة وتحقيق نتائج جديدة في وقت قياسي وخاصةً بعد العودة التدريجية للقطاع الذي شهدناه مؤخراً، وسيتم في الفترة القادمة تنفيذ الكثير من عمليات الصيانة المخطط لها، وقام العديد من المشغلين بتأجيل صيانة المحركات حتى عام 2022، الوقت المتوقع لبدء إشغال المرافق الكاملة في العام أو العامين المقبلين».

ومن جهته، قال ديمون سكساوي، مدير عام شركة «ليبير» الشرق الأوسط: «شهد معرض الشرق الأوسط للصيانة والإصلاح والعمرة هذا العام حضوراً مميزاً جداً، حيث يسرنا لقاء العديد من العملاء والشركات الذي سافر البعض منهم طوال الطريق من الولايات المتحدة، حيث نأمل أن تكون هذه بداية للعديد من الفعاليات البارزة في قطاع الطيران.

كما تميزت إمارة دبي في توفيرها البنى التحتية اللازمة وإجراءات السفر المناسبة التي مكنتها من العمل والسفر من جديد».

ومن المقرر انعقاد معرض الشرق الأوسط للصيانة والإصلاح والعمرة المقبل خلال الفترة 22-23 فبراير 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، وبالتزامن مع معرض التصميم الداخلي للطائرات، حيث من المتوقع أن يواصل المعرضان في تطوير العلاقات بين الموردين والعملاء على مستوى القطاع إلى جانب أحدث التوجهات والتقارير والتوقعات المستقبلية.

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