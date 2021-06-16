المبيعات بالجملة تلعب دوراً محورياً في قطاع الاتصالات مستقبلاً

المصدر: أبوظبي – البيان

أكد علي أميري، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في «مجموعة اتصالات»، على أن المبيعات في الجملة في قطاع الاتصالات، ستواصل القيام بدورها الهام والمحوري في المستقبل، كما ظهر ذلك بشكل واضح أثناء جائحة كوفيد 19، جاء ذلك خلال مشاركته في اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر تيليكومز وورلد ميدل إيست 2021.

مضيفاً «لقد لعبت المبيعات في الجملة في قطاع الاتصالات، دوراً رئيساً خلال الجائحة، لا سيما من حيث قدرتها على استيعاب الزيادة الكبيرة في حركة البيانات والرسائل النصية القصيرة، والتي نجمت عن الزيادة الهائلة في جميع أنواع الأنشطة الإلكترونية، ونجحت في تحقيق ذلك، بفضل منظومة عمل قطاع المشغلين والمبيعات بالجملة الراسخة».

وأكد أميري، الذي شارك في جلسة رئيسة، جاءت تحت عنوان «سوق ما بعد الجائحة: الابتكار والتكنولوجيا، هما مفتاح النجاح لقطاع المبيعات بالجملة»، «يجب على القائمين على المبيعات في الجملة، في مجال الاتصالات، امتلاك البنية التحتية، التي من شأنها توفير تجارب للعملاء، تتناسب مع التحول الرقمي، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق المحاكاة الافتراضية، والخدمات عند الطلب، التي يتم تسليمها في الزمن الفعلي تقريباً».

كما تحدث الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة، خلال الجلسة عن الرقمنة، كعنصر ومتطلب ضروري لقطاع المبيعات في الجملة، في شركات الاتصالات، ليكونوا أكثر مرونة وانفتاحاً.

وأشار أميري إلى أنه «سيتمكن العاملون في قطاع المبيعات في الجملة، من تقديم الخدمات عند الطلب، باستخدام بوابات أو تطبيقات سهلة الاستخدام، والتي يتم تمكينها من خلال المحاكاة الافتراضية للشبكة. ويعد هذا مطلباً ضرورياً، ليكونوا قادرين على خدمة أنواع جديدة من العملاء، بالإضافة إلى شركات الاتصالات، مثل منصة الاتصالات، كخدمة (CPaaS)، ومزودي المحتوى، وقطاعات الألعاب والخدمات المالية».

كما ناقشت الجلسة الحوارية أيضاً، الكيفية التي يمكن من خلالها توظيف الاتصالات الافتراضية، وذكاء الأعمال، والتعلم الآلي، والبلوك شين في منتجاتهم، وتعزيز فرص البيع بالجملة رقمياً بشكل كبير، واستبدال الأنظمة القديمة من أجل المرونة في المستقبل، إضافة إلى ذلك، فقد ركز المؤتمر الافتراضي، الذي استمر على مدى يومين، واختتم اليوم، 16 يونيو 2021، على الاستراتيجيات، والتقنيات والأفكار الكبيرة، التي ستكون ضرورية لشركات الاتصالات في عام 2021.

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