«تفوق لإدارة المرافق» تطلق أول روبوت منظّف في دولة الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة «تفوق لإدارة المرافق»، التابعة لمجموعة التزام لإرادة الأصول، أول روبوت «ليوموب»، يعمل منظّفاً في دولة الإمارات، بالتعاون مع هايجين تك، المزود الرائد للدولة من الآلات، التي تعتبر صديقة للبيئة، حيث يتسارع الابتكار في إدارة المرافق من خلال قوة التكنولوجيا، حيث يبحث مديرو المرافق بشكل متزايد عن حلول تكنولوجية تقوم بتحسين الخدمات وتوفير الوقت. الروبوتات هي الحل الأكثر جدوى وابتكاراً لخلق بيئة صحية للعملاء والموظفين مع تقديم معايير تشغيلية أفضل.

الروبوت يأتي مدعوماً من ليونزبوت، وهي شركة روبوتات مقرها سنغافورة، تم تصميم «ليوموب» بشكل هادف، لتحسين إنتاجية التنظيف والاتساق مع التركيز على السلامة والأمن. الروبوت مزود بذكاء اصطناعي نشط، ويمكنه التنظيف لمدة 17 ساعة في المتوسط في اليوم. إن روبوت التنظيف المستقل قادر على تخصيص الدور ذاتياً بأقل تدخل بشري وبأقصى قدر من الكفاءة.

ويحتوي الروبوت على ميزات مثل تقنية توفير المياه،حيث يستخدم مياه أقل بنسبة 70% مقارنة بروبوتات التنظيف الأخرى، وبالرغم من ذلك فهو يحقق نتائج التنظيف العالية نفسها، وتقنية التنشيف النشطة، التي يمكنها توفير ما يصل إلى 40% من مياه تجفيف الأرضيات بسبب المزيد من قوة استخراج المياه لبيئة أكثر أماناً. يعتبر «ليوموب» أيضاً أهدأ روبوت تنظيف احترافي، ما يسمح له بالعمل في أي وقت من دون إحداث أي إزعاج.

تمت برمجة الروبوت حيث يمكنه التكلم وإظهار التعابير بالعين أيضاً، وهو قادر على الإعلام والتسلية وتبادل المحادثات البسيطة، التي يتم تنشيطها عبر رمز الاستجابة السريعة.

وقال محمد الشرف، نائب الرئيس التنفيذي الأول لشركة تفوق: «شهدت صناعة إدارة المرافق تحولاً تقنياً كبيراً في السنوات الأخيرة. مع صعود إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتعلم الآلي، والروبوتات، تلتزم تفوق في الحلول القائمة على التكنولوجيا لتعزيز خدماتنا، كي يصبح لديها المزيد من البيانات والقيمة المدفوعة لصالح عملائها، وأصحاب الأصول، لتكون شركة قادرة على مواجهة المستقبل».

تستخدم أجهزة الاستشعار المتعددة وخصائص السلامة على روبوت التنظيف خوارزميات ذكية للتنقل في البيئة، وضبط سرعة السفر، والتغلب على العقبات، وتجنب مقاطعة المهام. تم تصميم «ليوموب» خصيصاً لمساعدة طاقم التنظيف الحالي، مع السماح لهم أيضاً بأداء واجبات إشرافية وتوفير تناسق تنظيف أكبر.

يتضمن الروبوت أيضاً تطبيقاً للهاتف المحمول مع دعم الخدمة السحابية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وبيانات الأداء في الوقت الفعلي المستمدة من التحليل التنبئي لمراقبة عمليات التنظيف والظروف والامتثال للنظافة.

وقال مايكل نيكولاس، المدير العام لشركة تفوق: لقد وضع فيروس «كورونا» المستجد التنظيف والتطهير في صميم إدارة المرافق. من الضروري تكييف الحلول المبتكرة لعملياتنا اليومية، التي توفر بكفاءة تحسين التكلفة، ودعم هدفنا الأساسي المتمثل في تزويد عملائنا ببيئة آمنة ونظيفة.

مع زيادة عدد الروبوتات التي يتم دمجها في عمليات المنشأة لتوفير التنظيف المتقدم وتلبية المستوى الجديد من الحاجة والتوقعات بعد الوباء، تم إثبات قيمتها، وتم تحديد مكانها في مستقبل إدارة المرافق.

بالتماشي مع استثمارات مجموعة التزام في التكلونوجيا، من المتوقع أن يعزز أحدث إطلاق لروبوت تنظيف يعمل بالذكاء الاصطناعي شركة «تفوق» كونها شركة رائدة في إدارة المرافق في الشرق الأوسط، ويوسع من بصمة التزام وتأثيرها في مجال التكنولوجيا في مجال إدارة المرافق.

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