دبي تشهد إطلاق أول منصة إلكترونية متخصصة في العقارات الفاخرة

المصدر: دبي- البيان

شهدت دبي إطلاق «Insta Estate» أول تطبيق إلكتروني للعقارات في الإمارات، يجمع المطورين العقاريين والراغبين في الشراء والمعلنين عن العقارات، ويتميز بعرض العقارات الفاخرة وغير التقليدية، ويقدم محتواه فنانون ومشاهير.

وتم إطلاق التطبيق في حفل ضخم أقيم في دبي، بحضور عدد كبير من المطورين العقاريين، والمهتمين بالسوق العقاري في الإمارات والشخصيات العامة ورجال الأعمال.

وقال الدكتور محمد النحاس، رئيس مجلس إدارة شركة «لابوش»، التي أطلقت التطبيق في بيان: يعد التطبيق «Insta Estate» الإلكتروني نظاماً ذكياً متكاملاً، يقوم على تقنية مبتكرة تساعد على تزويد المستخدمين بجميع التفاصيل المتعلقة بالسوق العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر أفضل الخدمات لكل من البائعين والمشتريين و لراغبين في الإعلان عن عقاراتهم».

وأضاف: «هدفنا من خلال هذا التطبيق التيسير على المهتمين بصناعة العقار في إنجاز أعمالهم، والمساهمة في دعم السوق العقارية في الدولة، بجمع كل الأطراف المعنية بالتطوير والبيع والمشترين عبر منصة إلكترونية واحدة»، مشيراً إلى أن التطبيق يتميز بعرض العقارات اللافتة وغير التقليدية والفاخرة.

من جانبه، قال مهاب عثمان، الرئيس التنفيذي للشركة: «إن أكثر ما يميز التطبيق هو طريقة العرض، حيث اعتمدنا على تقديم كل المعلومات من خلال مشاهير السوشيال ميديا، ما يتيح للمستخدمين البحث في قاعدة بيانات واسعة ومتنوعة من العقارات بأسلوب سهل ومميز، وبذلك يسهم التطبيق في تحقيق رؤية الوجهة العقارية الأولى في الابتكار وكسب ثقة العملاء وتسهيل قرارهم».

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