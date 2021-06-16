جنوب أفريقيا تستعرض الفرص أمام مستثمري الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تستعرض سوق جوهانسبرغ للأسواق المالية في جنوب أفريقيا وبالتعاون مع سيتي بنك وآبسا بنك الفرص الاستثمارية الواعدة في جنوب أفريقيا أمام مستثمري دولة الإمارات، وذلك خلال مؤتمر الاستثمار في جنوب أفريقيا الذي يعقد افتراضياً في 17 و 18 يونيو 2021 بحضور رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ووزير المالية تيتو ميبويني وحاكم البنك الاحتياطي ووزير المنشآت العامة، وعدد من أصحاب الاختصاص في دبي ومنطقة الشرق الأوسط.

يجذب المؤتمر العديد من المستثمرين وأصحاب القرار ورجال القانون والمشرعين في الدولة المهتمين في قطاعات بارزة مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا والنقل والطاقة المتجددة، حيث سيبرز المؤتمر آليات وبرامج مميزة لدخول السوق الأفريقية الواعدة.

في هذا الإطار، قالت ليلى فوري، الرئيسة التنفيذية لسوق جوهانسبرغ للأسواق المالية: أبرز المستثمرون من دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً مميزاً في الاستثمار في الاستدامة والحوكمة والمجتمع. من هنا تكمن مكانة جنوب أفريقيا في الاستثمار المستدام، ويسعدنا عقد مؤتمرنا الاستثماري هذا بحضور رفيع من المستثمرين في دولة الإمارات والمنطقة.

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