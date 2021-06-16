«مينالاك» ينتخب مجلس إدارة لجمعيته العمومية السنوية الخامسة

المصدر: دبي- البيان

أعلن مينالاك في جمعيته العمومية السنوية الخامسة التي عُقدت مؤخرًا في 27 مايو 2021، عن نتائج انتخابات المناصب الشاغرة في مجلس إدارته، كما تم الترحيب بأغلبية الحضور من أعضائها.

وتم انتخاب مشعل الحكير، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لقسم الترفيه في مجموعة الحكير رئيسًا جديدًا لمينالاك. مع وصول قطاع الترفيه والجذب السياحي إلى آفاق جديدة في المملكة العربية السعودية؛ يقدم مشعل الحكير، وهو مواطن سعودي، مجموعة من الرؤى الجديدة إلى مجلس إدارة مينالاك.

وفي هذا الصدد قال رئيس مينالاك ونائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للترفيه في مجموعة الحكير، مشعل الحكير «إنني ممتن لإحاطتي بمجلس إدارة متميز لديه رؤية مشتركة للتطور والتقدم في هذه البيئة المتغيرة باستمرار. وأود أن أعرب عن تقديري العميق لرؤساء مينالاك السابقين لما قدموه من جهد ودعم خلال الفترة الماضية.

كما أود أن أتقدم بالشكر لجميع لجان مينالاك (المصنعين والموردين ولجان المالية والأحداث والعضوية) على جهودهم والقيم العظيمة التي أضافوها إلى مينالاك وقطاع الترفيه بشكل عام».

أما رئيس مينالاك المنتهية ولايته و‏نائب الرئيس للشؤون التشغيلية في شركة فرح إكسبيرينسز، الحسن كعبوس الزعابي فقال «لقد كانت الفترة التي قضيتها كرئيس لمينالاك على مدار العامين الماضيين فرصة رائعة للقيادة؛ فقد مكنني هذا المنصب من التعاون مع الجهات الفاعلة في قطاع الترفيه والجذب السياحي لبدء التغيير الحقيقي والعمل على القضايا التحويلية التي نأمل أن تستمر في تسليط الضوء على الفرص المذهلة التي توفرها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأعيد انتخاب سيلفيو ليدتك المدير التنفيذي للاندمارك ليجر نائبًا لرئيس المجلس والدكتور داتاكومار مدير العمليات لدى انتكس لاند أمينًا لصندوق المجلس لمدة عامين في حين بقيت روزا طهماسب الأمين العام لمينالاك.

وأعيد انتخاب «مارك توكر» المدير العام لـ ادفنتشر لاند و«شاهزاد علي» الرئيس التنفيذي لـ تشيكي مونكيز بلاي لاند في حين تم انتخاب «جيمي تشارلزوورث» مدير العمليات لدى سفن ( مشاريع ترفيهية سعودية ) و «راجيف سانغاري» نائب الرئيس للتسويق والأعمال الدولية والترخيص لدى آي إم جي وورلدز أوف ادفنتشرز لشغل أربعة مناصب في عضوية مجلس إدارة مينالاك من فئة المشغلين لمدة عامين (2021-2023).

كما أعيد انتخاب «مايك ريغبي» نائب الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط والهند في وايت ووتر و انتخب لأول مرة «إيرك بيرغارد» نائب رئيس المبيعات الدولية والتسويق لدى ترايوتك لشغل منصبين في عضوية مجلس إدارة مينالاك من فئة المصنعين والموردين لمدة عامين (2021-2023).

ويؤدي أعضاء مجلس إدارة مينالاك دورًا بارزًا في تطوير استراتيجيات وسياسات المجلس إلى جانب إنشاء ومراقبة موارده المالية وتنظيم الأحداث والتقارير التي تحقق قيمة لا تُضاهى لجميع أفراد المجتمع.

وبدورها قالت روزا طهماسب الأمين العام لمينالاك «لقد كان من الرائع رؤية هذا الحضور المفعم بالحماس في الجمعية السنوية الخامسة للمجلس.

إن مينالاك مجتمع سريع النمو يضم 86 عضوًا يمثلون أكثر من 600 عملية في 17 دولة، ويتميز بالالتزام نحو إثراء العروض التي تقدم في مجال الترفيه وتحقيق قيمة لا تُضاهى لأعضائه إلى جانب التخطيط لمستقبل أكثر إثارة من خلال إطلاق التقرير الأول من نوعه في مجال الترفيه والجذب السياحي والتخطيط للعديد من الأحداث الحصرية لأعضاء المجلس».

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