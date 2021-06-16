«نفط الهلال» تفوز بجائزة «إس إيه بي مينا» لنجاحها في التحوّل الرقمي

المصدر: الشارقة - البيان

فازت شركة نفط الهلال، أقدم وأكبر شركة خاصة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، بجائزة «إس إيه بي مينا» للجودة، لقاء تحوّلها الرقمي على امتداد عملياتها في دولة الإمارات والعراق والمملكة المتحدة.

ووظّفت شركة نفط الهلال، بالشراكة مع «إس إيه بي سيرفسز»، أكثر من 350 تطبيقاً يعمل بباقة التحليلات الفورية لبيانات الأعمال SAP S/4HANA، تعزيزاً للعمليات والمشتريات والشؤون المالية والموارد البشرية.

وحصدت الشركة الجائزة الذهبية في فئة تحوّل الأعمال عن منطقة جنوب الشرق الأوسط لتبنّيها نهج عمل يقوم على تجديد هندسة العمليات التجارية باستخدام منصة «موديل كومباني» لخدمات النفط والغاز من «إس إيه بي» SAP Oil & Gas Model Company، وتمكنها من تشغيله بنجاح قبل الموعد المحدّد بثمانية أشهر.

وبهذه المناسبة، قال رافي كومار مدير خدمات الأعمال في نفط الهلال، إن الشركة سعت إلى توحيد عملياتها التجارية ودمجها لإحراز مزيد من المرونة وتمكين النموّ، وذلك بعد تطلّعها إلى التوسّع وسط تزايد الطلب على الطاقة في الشرق الأوسط، وأضاف: «يعكس فوزنا بجائزة «إس إيه بي مينا» للجودة التزامنا المستمر بالتحوّل الرقمي بدعم من شريكنا «إس إيه بي سيرفسز» الذي ساعدنا على إدارة المشروع بنجاعة وتحقيق التغيير المنشود في العمليات والوظائف الإدارية».

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