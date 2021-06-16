10 بنوك إماراتية ضمن قائمة أقوى 50 بنكاً في المنطقة

المصدر: دبي – البيان

احتلت 10 بنوك إماراتية صدارة قائمة فوربس لأقوى 50 بنكاً في منطقة الشرق الأوسط لعام 2021، كما تصدرت 4 بنوك إماراتية قائمة أقوى 10 بنوك في المنطقة.

وتصدر بنك أبوظبي الأول المرتبة الثانية ضمن أقوى 10 بنوك في المنطقة، حيث بلغت مبيعات البنك 7.6 مليارات دولار فيما بلغ صافي الأرباح 2.9 مليار دولار، واحتل بنك الإمارات دبي الوطني المرتبة الرابعة، والذي بلغت مبيعاته 9.7 مليارات دولار بصافي ربح قدره 1.9 مليار دولار، بينما جاء أبوظبي التجاري في المرتبة السادسة، محققاً مبيعات بقيمة 4.6 مليارات دولار وأرباحاً بنحو مليار دولار، وفي المرتبة العاشرة، جاء بنك دبي الإسلامي بمبيعات بلغت 3.6 مليارات دولار وأرباح وصلت إلى 860 مليون دولار.

وكشفت فوربس الشرق الأوسط في بيان عن قائمة «أقوى 50 بنكاً في الشرق الأوسط»، التي تضم أقوى البنوك في المنطقة والتي تعمل نحو دفع عجلة الاقتصاد، لإعداد القائمة، جمعت فوربس الشرق الأوسط المعلومات والبيانات المالية من أسواق المال في دول المنطقة، وتم تصنيف المصارف بناءً على المبيعات والأصول والأرباح والقيمة السوقية.

وفقًا لإغلاقات الأسواق المالية في 6 يونيو 2021، بلغت القيمة السوقية للبنوك المدرجة في قائمة فوربس الشرق الأوسط «أقوى 50 بنكًا في الشرق الأوسط» ما يوازي 513.6 مليار دولار، في حين بلغت قيمة إجمالي أصولها مجتمعة 2.5 تريليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة.

تعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكثر المشاركين بالقائمة بواقع 10 بنوك لكل منهما، تليهما قطر بواقع 8 بنوك والكويت بواقع 6 بنوك.

ويمر القطاع المصرفي في المنطقة بمرحلة اندماج، حيث يتم دمج بعض من أكبر البنوك لإنشاء مجموعات مصرفية أكبر. من خلال القيام بذلك، تقلل البنوك من المنافسة وتزيد من خبرتها.

في عام 2019، اندمج بنك أبوظبي التجاري مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال لتشكيل مجموعة بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في عام 2020، اندمج بنك دبي الإسلامي، الذي كان بالفعل أكبر بنك إسلامي في الإمارات، مع نور بنك. وفي مارس 2021، أعلن البنك الأهلي السعودي اندماجه مع مجموعة سامبا المالية، الأمر الذي سيخلق أحد أكبر البنوك في المنطقة.

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