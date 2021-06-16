تعافي حركة السياحة و«إكسبو 2020» يدعمان نمو قطاع تأجير السيارات

المصدر: دبي - البيان

قال رجل الأعمال الإماراتي، الرئيس التنفيذي لشركة «أر بي أم» لتأجير السيارات، محمد المرزوقي، إن قطاع تأجير السيارات في دبي، يحاول مواكبة التطورات باستمرار وتلبية تطلعات العملاء بمرونة وشفافية عالية، والاستجابة للطلب المتزايد جراء انتعاش قطاع السياحة وقرب تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي.

وأكد المرزوقي أن الأوضاع الاقتصادية لجميع الشركات، استفادت بقوة من الإجراءات الاحترازية للدولة، خصوصا التطعيمات ضد فيروس كورونا، التي تعد الأفضل عالميا، والتي شجعت انتعاش السياحة وتنشيط حركة التنقل ورفع القيود داخل الدولة.

جاءت تصريحات المرزوقي، بمناسبة إعلان شركة «أر بي أم» لتأجير السيارات، والتي مقرها دبي، عن نتيجة السحب الثاني على واحدة من ثلاث سيارات، من طراز «نيسان باترول سفاري» موديل 2021، حيث فاز بالجائزة مشعل الديحاني، الذي يحمل الجنسية السعودية.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي أطلقتها »أر بي أم» لتأجير السيارات، في أبريل 2021 بمناسبة افتتاح أفرع جديدة للشركة ودعما لتنشيط حركة السياحة في إمارة دبي.

وقال المرزوقي إن تنظيم المسابقة الحالية جاء بمناسبة افتتاح أفرع جديدة للشركة، مضيفا أن مثل هذه المسابقات تأتي ضمن مبادرات القطاع الخاص في الدولة لدعم وتشجيع السياحة الوطنية.

وذكر المرزوقي أن السحب تم بعد الحصول على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مشيرا إلى انتهاء السحب على سيارتين ومتبقي سيارة من طراز «نيسان باترول سفاري 2021».

وكان راشد خميس المزروعي قد فاز بالسيارة الأولى التي أجري السحب عليها في العاشر من مايو الماضي.

وأكد المرزوقي أن الفرصة متاح أمام الجميع للمنافسة على الفوز بالسيارة الثالثة، وسيتم إجراء السحب في مقر الشركة يوم 10 يوليو 2021 بحضور مشرف من حكومة دبي، دائرة التنمية الاقتصادية.

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