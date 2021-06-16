مجموعة «إي إس جي» ستاليونز الإمارات تنجز تطوير فندق فايسروي في صربيا

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مجموعة «إي إس جي» ستاليونز الإمارات التابعة للشركة العالمية القابضة والمتخصصة بخدمات الاستثمار والهندسة والبناء، تسليم مشروع فندق فايسروي الجديد في في كوباونيك- صربيا، بعد إنجاز الأعمال الإنشائية للمشروع.

وقدمت مجموعة «إي إس جي» ستاليونز الإمارات، والتي تم إدراجها في السوق الثانية لسوق أبوظبي للأوراق المالية في مايو، خدمات استشارية وتطويرية عالمية المستوى، من خلال ذراعها للتطوير شركة رويال للتطوير (RDC) للمشروع، والذي بلغت قيمة تطويره 260 مليون درهم.

ويستغرق الوصول للمنتجع أقل من 6 ساعات طيران من الإمارات، ويقع بالقرب من أكبر المتنزهات الوطنية في صربيا، ويوفر مناظر بانورامية، عبر جبل كوباونيك القريب، ويوفر منفذاً رائعاً إلى الطبيعة والتجارب الثقافية والغذائية ومجموعة من الأنشطة الخارجية، بما في ذلك الطيران الشراعي والرياضات المائية والمشي لمسافات طويلة، والتزلج على الجليد مع 160 يوماً ثلجياً في السنة، ويعد المنتجع أيضاً موطناً لمدرسة التزلج الخاصة به، للمتزلجين المبتدئين وذوي الخبرة، لاستكشاف أكثر من 55 كيلو متراً من مسارات التزلج القريبة من المنتجع.

وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس مجموعة «إي إس جي» ستاليونز الإمارات: نرى فرصاً ممتازة للتوسع بأعمال مجموعة «إي إس جي»، من حيث الاستمرار بتطوير المشاريع الكبرى، وقد جلبنا مهارات التطوير العقاري المتميزة للشركة إلى فندق فايسروي الجديد في كوباونيك في صربيا، ونتطلع إلى المزيد من مشاريع التطوير الفاخرة في المستقبل القريب.

وتأسست مجموعة «إي إس جي» ستاليونز الإمارات في عام 2008، وقد نمت بسرعة كشركة مكرسة لبناء وتطوير وإدارة العقارات، فضلاً عن كونها مزود خدمة، وأعلنت الشركة التي توجد في 20 بلداً، عن امتلاك أصول بقيمة 537 مليون درهم في إفصاح الربع الأول 2021، ويعمل بها أكثر من 3000 موظف.

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