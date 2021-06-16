شراكة بين «دبي التجاري» و«نتورك إنترناشيونال» لتزويد التجار بقروض أعمال مقابل مستحقات نقاط البيع

المصدر: دبي- البيان

أبرم بنك دبي التجاري، وشركة نتورك إنترناشيونال، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤخرًا اتفاقية لتزويد عملاء نتورك إنترناشيونال من التجار بقروض أعمال معتمدة مسبقًا مقابل مستحقات نقاط البيع.

وقع الاتفاقية أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري، وأحمد بن طراف، الرئيس الإقليمي لدولة الإمارات في نتورك إنترناشيونال مؤخرًا في المقر الرئيسي لبنك دبي التجاري في دبي.

وبموجب الاتفاقية، سيقدم بنك دبي التجاري قروضًا تجارية للعملاء الأفراد وعملاء قطاع التجارة الإلكترونية المتعاملين مع نتورك انترناشيونال مقابل مستحقات مبيعات أجهزة نقاط البيع (POS) أو عائدات التجارة الالكترونية، بسرعة وبإجراءات ميسرة. ويقدم بنك دبي التجاري قروضًا تجارية بمبالغ عالية وبأسعار فائدة تنافسية، ومدة سداد تصل إلى 36 شهرًا.

وقال أميت مالهوترا: يتماشى التعاون مع نتورك إنترناشيونال مع التزامنا بتعزيز مناخ الأعمال في الدولة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة حيث يعد هذا القطاع من القطاعات الحيوية التي تساهم في نمو الاقتصاد المحلي.

كما تعكس هذه المبادرة التزامنا بتزويد عملائنا بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم وتساعدهم على التوسع وتحقيق خططهم المستقبلية.

وقد أدت جائحة «كوفيد» إلى نمو عدد المعاملات غير التلامسية، وإقبال التجار على استخدام أجهزة نقاط البيع، ونحن في بنك دبي التجاري نعمل على دعم هؤلاء التجار وتزويدهم بحلول التمويل لتنظيم رأس مالهم العامل وليتمكنوا من التركيز على توسيع نطاق أعمالهم. وتكمل هذه المبادرة شراكاتنا الأخيرة مع اقتصادية دبي ومصرف الإمارات للتنمية.

ويقدم البنك حسابات تجارية رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن فتحها بشكل فوري بدون حد أدنى للرصيد ومجموعة واسعة من الخدمات الحصرية المصممة خصيصاً لاحتياجات أصحاب الأعمال.

وقال أحمد بنّ طراف: يسعدنا أن نتعاون مع بنك دبي التجاري لتزويد عملائنا من التجار بقروض الأعمال بسرعة وسهولة مقابل مستحقات نقاط البيع الخاصة بهم. ونواصل العمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الإمارات من خلال شبكتنا وخبراتنا لتحقيق نموها وازدهارها.

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