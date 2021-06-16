«آفاق الإسلامية للتمويل» تقيم حفلاً تكريمياً لموظفيها

المصدر: دبي- البيان

أقامت «آفاق الإسلامية للتمويل»، حفلاً تكريمياً لموظفيها، بحضور راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي ومديرين ومسؤولين في الشركة، إلى جانب عددٍ كبير من الموظفين الذين نال كثير منهم شهاداتٍ تكريمية وجوائز نقدية، مكافأةً لهم على الجهود المتواصلة التي ساهمت في تعزيز مكانة «آفاق» على مستوى الدولة والمنطقة.

وقال القبيسي: نثمن في جهود موظفينا في مختلف مواقعهم، ونقدّر أداءهم المنتج في تحقيق أهداف الشركة، على المديين المنظور والبعيد، ونتعامل معهم باعتبارهم المؤتمنين على التنفيذ العملي لرؤيتنا، والمساهمين ميدانياً في ترجمة تطلعاتنا، ونسج العلاقة التفاعلية المثمرة مع عملائنا.

وأشار القبيسي إلى فوز «آفاق الإسلامية للتمويل»، بجوائز «أفضل برنامج لإشراك الموظفين»، و«أفضل برنامج للصحة العامة في مكان العمل»، لثلاث سنوات على التوالي، بما يعكس التزام «آفاق» بجهود الحفاظ على سلامة وصحة موظفيها والمتعاملين معها، على حدّ سواء، واتخاذها أقصى إجراءات السلامة في مواجهة جائحة كوفيد 19، ويؤكد عملها الدائم، لجعل بيئة العمل مثالية.

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