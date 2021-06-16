«أبوظبي الإسلامي» يفوز بجائزة «أفضل مؤسسة مصرفية مبتكرة خلال الأزمات» 2021 من «جلوبال فاينانس»

المصدر: أبوظبي - البيان

فاز مصرف أبوظبي الإسلامي بجائزة «أفضل مؤسسة مصرفية مبتكرة خلال الأزمات» في منطقة الشرق الأوسط، خلال حفل توزيع جوائز الابتكار السنوية 2021 التابع لمجلّة «جلوبال فاينانس»، ويأتي ذلك تكريماً لجهود المصرف واستجابته الفورية في دعم عملائه خلال تفشي جائحة «كوفيد 19» بالإضافة إلى محفظته من الحلول المصرفية الرقمية.

وفاز المصرف بالجائزة لمرونته الكبيرة في التأقلم مع التحديات واستجابته في مواجهة الأزمات بطرق مبتكرة، وشمل ذلك إدخال جملة من التحسينات على التطبيق المصرفي للهواتف الذكية، بالإضافة إلى إطلاق خدمة «تمويل إكسبريس»، التي تتيح للعملاء المؤهلين فرصة الوصول الفوري إلى التمويل الشخصي، بجانب خدمة أخرى تتيح للعملاء تقديم طلب عبر المنصّات الإلكترونية للحصول على بطاقات مغطاة أو تحديث معلوماتهم الشخصية دون الحاجة للذهاب إلى الفرع.

وأطلق المصرف كذلك منصة مبيعات مبتكرة تتيح للعملاء التواصل عن بُعد مع المصرف والتقدم بطلبات الحصول على منتجات التمويل الشخصي والبطاقات المغطاة ومنتجات التكافل وغيرها من الحلول المصرفية الأخرى، دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم.

فضلاً عن ذلك، أبرم المصرف شراكة مع خدمة Apple Pay وHuawei، مما أتاح لعملائه إجراء عمليات الدفع بشكل آمن وبدون تلامس.

وفي إطار دعمه لإجراءات التباعد الجسدي، أطلق المصرف خدمة حجز المواعيد عبر الإنترنت، مما يمكّن العملاء من ترتيب مواعيد زيارتهم لأي فرع عبر منصّة الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة للمصرف.

وقال فيليب كينغ، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: كانت جائحة «كوفيد 19» بمثابة حافز قوي للمضي قدماً نحو ترسيخ أسس التحوّل التكنولوجي والرقمي عبر مختلف القطاعات والصناعات، بما فيها قطاع الخدمات المصرفية.

ونحن نستفيد من تحليلات البيانات التي تتتبع وتحلل تطور سلوكيات العملاء المالية وأنماطهم عبر «مركز تحليل البيانات المتميّز»، الذي دشّنه المصرف مؤخراً بالاعتماد على نماذج تحليلية ذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة، بهدف توليد رؤى ثاقبة وتوصيات عملية.

ويسعى المصرف، انطلاقاً من البيانات والتحليلات الصادرة عن المركز، إلى تطوير محفظة مخصصة من الحلول والمنتجات.

وكان المصرف سجّل زيادة كبيرة في معدل استخدام قنواته المصرفية الرقمية، فخلال العام الماضي لجأ نحو 78% من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد لدى المصرف إلى استخدام قنواته الرقمية، كما شهد استخدام قنواته الرقمية لإتمام 99% من المعاملات المالية للأفراد، بما فيها المدفوعات وتحويل الأموال، إضافةً إلى 93% من الخدمات غير المالية، مثل تحديث البيانات الشخصية.

وتواصل هذه التحديثات والتحسينات الأخيرة عبر القنوات الرقمية للمصرف في جذب عملاء جدد، خاصةً بعدما سجّل أبوظبي الإسلامي نمواً بنسبة 23% في عدد المستخدمين الجدد خلال العام الماضي.

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