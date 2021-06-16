«بيما» تفوز بجائزة أفضل حلّ تكنولوجي للتأمين

المصدر: دبي - البيان

حصدت «بيما للتأمين»، شركة التأمين الناشئة التي تتخذ من دبي مقراً لها، جائزة أفضل حلّ لتكنولوجيا التأمين خلال حفل توزيع جوائز روّاد فينتك 2021 (Leaders in Fintech Awards 2021) والذي تنظّمه مجلة «إنتربرينور الشرق الأوسط».

و«بيما» مشروع رقمي تحت مظلّة برنامج مسرّع الأعمال «نكست» التابع لمجموعة إينوك، صُمم لإطلاق فرص النمو الرقمي في قطاع الخدمات الموجّه للشركات والأفراد على حدّ سواء.

وتأتي الجائزة تكريماً لأداء «بيما للتأمين» المتميّز في توفير عروض الخدمات الأفضل في فئتها، والتي تركّز على العملاء في المقام الأول لتضمن للمستخدم تجربة سلسة عبر منصاتها الرقمية.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: من دواعي سرورنا الفوز بهذه الجائزة كأحد رواد حلول تكنولوجيا التأمين والاعتراف بجهودنا من قبل لجنة تضم كوكبة من الخبراء، إذ يبذل جميع أفراد فريقنا قصارى جهدهم لرفد العملاء بأفضل الحلول وأقوى العروض القيّمة، لذا من الرائع أن نحظى بهذا التكريم المهم. ونطمح في «بيما» إلى جعل حلول التأمين أبسط وأسهل وأكثر عدلاً؛ فقد رأينا أن هناك مجالاً كبيراً للتحوّل في القطاع بعيداً عن ما يقدّمه المساهمون التقليديون في قطاع التأمين.

وتتيح «بيما للتأمين» الدفع لكل كيلومتر، مما يعدّ الخدمة الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يمكّن العملاء من تأمين مركباتهم من خلال عرض مريح وآمن وشامل عبر الإنترنت. ويمكن للعملاء إرسال طلباتهم، بالإضافة إلى قراءة الأميال عبر الإنترنت من هواتفهم المحمولة بكل سهولة؛ وهو ما يلبي احتياجاتهم التأمينية أينما كانوا.

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