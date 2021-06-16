إطلاق منصة "إكزينيتي تريدر برو" لبناء وإدارة الثروات والتداول بأحدث التقنيات

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «إكزينيتي»، محرك إدارة الثروات الجديد الذي طورته «مجموعة إكزينيتي» لعمليات التداول بأحدث التقنيات والأدوات المالية المتطورة، إطلاق منتجها الأول «إكزينيتي تريدر برو». وسيكون المنتج الحائز على ترخيص سوق أبوظبي العالمي متوفراً بصورة مبدئية حصرياً في الإمارات. ويأتي تزامناً مع استعداد المجموعة لإطلاق خططها العالمية للنمو من الإمارة.

وقال جيسون هيوز المدير التجاري لدى شركة «إكزينيتي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الإطلاق خطوة ضمن مساعينا الطموحة للنمو العالمي انطلاقاً من دولة الإمارات. وفي ضوء تركيزنا على المناطق التي تشهد وتيرة تطور متسارعة حول العالم مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعتبر الإمارات قاعدة انطلاق مثالية لخططنا للنمو، وذلك بفضل دورها الحيوي كجسر يربط بين الأسواق المتقدمة والناشئة والتزامها الراسخ تجاه دعم الابتكار والتكنولوجيا المالية«

وقال ليكس ويبستر المدير التنفيذي المشارك: تعتبر الإمارات أكبر محور للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويلعب سوق أبو ظبي العالمي دوراً حيوياً في تأسيس بيئة مواتية للنجاح في هذا المضمار. أضف إلى ذلك أن الدولة تحتضن شريحة واسعة من المستثمرين المتمرسين بالتقنيات المتطورة، ويبحث الكثير منهم عن حلول مبتكرة لإدارة المخاطر ومساعدتهم على بناء ثرواتهم. ومن هذا المنطلق، يأتي منتجنا(إكزينيتي تريدر برو) لتمكين عملائنا من اغتنام القيمة الكامنة في عمليات التداول بأحدث التقنيات والأدوات المالية المتطورة، ومنحهم إمكانات واسعة لتحقيق أقصى درجات النجاح بنقرة زر واحدة».

ويعتبر «إكزينيتي تريدر برو» أول منتج تطلقه «مجموعة إكزينيتي» في الأسواق، ويجمع بين منصة «ميتا تريدر» وخصائص التسعير المتطورة ومزايا تنفيذ عمليات التداول بسلاسة. وسيحظى المستخدمون بإمكانية الوصول بسهولة إلى الأسواق العالمية مثل أسواق الأسهم، والفوركس، والمؤشرات والسلع من حساب واحد مع تكاليف مخفّضة لعمليات التداول، حيث تحتسب المنصة 0.20 دولار فقط كعمولة للصفقة (لوت) الواحدة على الفوركس وعقود الفروقات مع فروق أسعار تصل إلى الصفر، علاوةً على إمكانية تداول الأسهم الأمريكية دون احتساب أية عمولة.

وستعمل «مجموعة إكزينيتي» خلال الأشهر المقبلة على إطلاق «إكزينيتي ورلد»، التطبيق المبتكر للهواتف المتحركة والذي يوفر وصولاً سهلاً إلى عمليات التداول والمدعومة بالاستثمار عبر أدوات إدارة المخاطر الذكية، وموارد التعليم والدعم. ومن المتوقع إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوائل الربع الثالث من العام الجاري.

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