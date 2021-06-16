مبادلة للرعاية الصحية تستحوذ على حصة 60 % في "الشرقية المتحدة للخدمات الطبية"

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مبادلة للرعاية الصحية، شبكة الرعاية الصحية المتكاملة التابعة لمبادلة للاستثمار، استحواذها على حصة 60 % في شركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية "يو إي ميديكال"، وذلك من شركة جدوى للاستثمار ومجموعة الشرقية المتحدة. تُعدّ الشرقية المتحدة للخدمات الطبية أحد المجموعات الطبية البارزة في الإمارات والسعودية وتملك وتدير عدد من المستشفيات والعيادات المتخصصة في صحة المرأة والطفل وطب الأسرة ومشاكل الخصوبة والعناية بالعيون وطب الأسنان والأمراض الجلدية وغيرها.

ومع هذا الاستحواذ، تنضم إلى شبكة مبادلة للرعاية الصحية منشآت الشرقية المتحدة للخدمات الطبية والتي تشمل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، وشبكة مراكز "هيلث بلاس" التخصصية وسلسلة مراكز هيلث بلاس للإخصاب، ومستشفى "مورفيلدز" للعيون في أبوظبي، والحصة المملوكة للشركة من مجموعة عيادات المسواك للأسنان والأمراض الجلدية في السعودية. وبذلك فقد تم إضافة خدمات جديدة إلى شبكة مبادلة للرعاية الصحية بما فيها علاجات الخصوبة وعمليات أطفال الأنابيب وأمراض النساء والولادة وطب حديثي الولادة والعناية المركزة لحديثي الولادة والتخصصات الفرعية لطب الأطفال وغيرها.

وقال حسن جاسم النويس الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية: من شأن هذا الاستحواذ أن يرتقي بمجموعة الخدمات الصحية التي نقدمها من خلال شبكة مبادلة للرعاية الصحية في دولة الإمارات وعلى امتداد منطقة الخليج.

وقال أحمد علي الشرفاء الحمادي، العضو المنتدب في مجموعة الشرقية المتحدة: باعتبارنا المؤسسين لشركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، فإننا نفخر بما تمثله الشركة اليوم في قطاع الصحة حيث لعبت دورًا رئيسيًا في التطور السباق الذي شهده القطاع مؤخراً من خلال مستشفيات وعيادات عريقة في مختلف التخصصات. وستشكل مبادلة للرعاية الصحية البيئة والمنظومة المناسبة للاستمرار في النجاح والنمو. ونتمنى لمبادلة للرعاية الصحية نجاحًا متزايدًا في خططها التوسعية في المنطقة."

ومن المتوقع الانتهاء من صفقة الاستحواذ في سبتمبر من العام الحالي. وحالياً، تضم شبكة مبادلة للرعاية الصحية من كليفلاند كلينك أبوظبي، وهيلث بوينت، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، وأمانة للرعاية الصحية والتأهيل، والمختبر المرجعي الوطني، ومركز العاصمة للفحص الصحي، ومركز أبوظبي للتطبيب عن بُعد. ومع اكتمال الاستحواذ، ستضم أصول مبادلة للرعاية الصحية أكثر من 10,000 من مقدمي الرعاية الصحية عاملين في أكثر من 100 تخصص طبي ضمن 15 اسم مرموق في الرعاية الطبية في الإمارات والسعودية.

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