موانئ دبي العالمية: نتائج إيجابية كبيرة لحوافز الأعمال في دبي

المصدر: دبي - البيان

أشاد عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا بالرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة في إمارة دبي. وقال إننا نشهد مجدداً نتائج توجيهات قيادتنا الرشيدة بتوفير أفضل بيئة لممارسة الأعمال، من خلال حزمة الحوافز التي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بقيمة 1.5 مليار درهم للأشهر الثلاثة المقبلة.

وأكد أن هذه الحوافز ستعود بنتائج إيجابية كبيرة على اقتصاد إمارة دبي، وهذا ما لمسناه عندما استجبنا لتعليمات مماثلة من القيادة قمنا بتنفيذها مطلع العام الماضي لشركات جافزا. وأوضح أنه نتيجة للحوافز الضخمة للأعمال في دبي كان هناك ارتفاع بعدد الشركات المسجلة في جميع المناطق الحرة والمجمعات الاقتصادية التابعة لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، من 9.246 في 2019، إلى 9.603 في 2020، بنسبة نمو 4٪. كما شهدنا زيادة في الطلب على خدمات مرافقنا اللوجستية ومستودعاتنا المتنوعة.

وأردف بالقول: تأتي هذه الحوافز في وقت مثالي ونحن على مشارف انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي، لتساعد في تهيئة قطاع الأعمال لاستقبال هذا الحدث الكبير، وتقديم خدماته بأعلى مستوى ممكن.

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