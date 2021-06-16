إطلاق برنامج «نيتيكس» لتعزيز قدرات أصحاب المباني سبتمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت نيتيكس جلوبال، العاملة بمجال توفير حلول أتمتة المباني والتابعة لمجموعة سانجيف بهاتيا الدولية، عن إطلاق برنامج الشركاء نيتيكس نوفوس الأول من نوعه في شهر سبتمبر 2021، لتعزيز قدرات أصحاب المباني ومشغليها وشركاء نيتيكس في تحقيق تكامل سلس للأنظمة في المباني من خلال استخدام أدوات الأتمتة فائقة التطور.

وسيتم الكشف عن البرنامج خلال مؤتمر خاص في برج خليفة بدبي، مع بث مباشر للفعالية في 20 دولة مختلفة بحضور أكثر من ألف شخص فعلياً وعبر الإنترنت.

وتخطط نيتيكس جلوبال لتنظيم مؤتمر إطلاق البرنامج ليكون بمثابة منصة تجمع تحت مظلتها نخبةً من المتحدثين، وخبراء القطاع، وصنّاع الرأي، وقادة الفكر في مجال أتمتة المباني وصيانتها. وستشمل محاور التركيز الرئيسية للمؤتمر التحديات والفرص المتاحة في القطاع، بما في ذلك حلول الطاقة، والأتمتة، والاستدامة والمباني الذكية.

ونجح برنامج نيتيكس نوفوس بالفعل في إثارة اهتمام شركاء نيتيكس في السعودية وقطر ومصر وسلطنة عمان والهند قبل إطلاقه بشكل رسمي. كما شهد البرنامج تسجيل أورينتالز داينمك سوليوشنز جلوبال، التي تتخذ من دبي مقراً لها، كأول شريك بلاتيني بعد النجاح اللافت الذي حققته الشركة بفضل استخدام حلول نيتيكس في عدد من المشاريع الكبرى في دولة الإمارات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال برييش بهاتيا، مدير عام شركة أورينتالز داينمك سوليوشنز جلوبال: "ساعدتنا علاقتنا المتميزة مع نيتيكس على إضافة عدد من العملاء البارزين إلى محفظتنا الاستثمارية. كما لعبت حلول البروتوكولات المفتوحة القائمة على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء من نيتيكس دوراً محورياً في حصول شركتنا على عقود لتقديم خدماتها في 19 مجمعاً سكنياً لشركة إعمار في منطقتي وسط دبي وميناء خور دبي، فضلاً عن عقد صيانة لمدة ثلاث سنوات لأنظمة أتمتة المباني في 24 برجاً لشركة داماك العقارية، وعقود ترقية وصيانة لثلاثة أبراج في مشروع مزايا، إضافةً إلى مشاريع لتكامل الأنظمة في مركز جافزا للمؤتمرات، ومنتجع بولغري في خليج جميرا، وفندق بولمان، ومساكن موظفي طيران الإمارات في دبي".

ويأتي إطلاق البرنامج الجديد في وقت ملائم تماماً يتزامن مع بروز الشرق الأوسط كإحدى المناطق الرائدة عالمياً بمجالي الاستدامة وكفاءة الطاقة للبنى التحتية في قطاع البناء الذي يتمتع بمعايير عالمية المستوى بفضل المبادرات الرائدة في المنطقة، مثل خارطة طريق الطاقة في دولة الإمارات ومشروع الرياض الخضراء في المملكة العربية السعودية ومعرض إكسبو 2020 دبي، المؤجل حتى وقت لاحق من هذا العام، والذي تشكل الاستدامة إحدى ركائزه الأساسية.

ويُعد مركز نيتيكس الذكي والمتكامل للتحكم والقيادة (ICCC)، المنصة التي تتيح للشركات التحكم بما يصل إلى 84% من استهلاك الطاقة في المباني وتحقيق وفورات في تكاليف الطاقة بنسبة تصل إلى 28% باستخدام أدوات التشخيص الفعالة وفائقة التطور، أحد أهم عوامل الاهتمام ببرنامج نيتيكس نوفوس الجديد. ومن جهته، قال سانجيف بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة نيتيكس جلوبال ورئيس مجلس إدارة مجموعة سانجيف بهاتيا: "انطلاقاً من حضورها الرائد باعتبارها أحد مصنعي المعدات الأصلية ومزودي الحلول في مجال أتمتة المباني، أدركت نيتيكس الحاجة إلى توفير نموذج شراكة فعال لدعم وتسهيل اعتماد حلول أتمتة المباني المعززة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بطريقة محايدة للبائعين.

كما تندرج أنظمة إدارة وأتمتة المباني ضمن إطار النفقات الرأسمالية، في الوقت الذي تطلب فيه القطاع توفير نماذج البروتوكولات المفتوحة ونماذج التوصيل والتشغيل، التي تتيح لأصحاب المباني ومشغليها إمكانية تنفيذ عمليات الصيانة أو الترقية أو التكامل بالتعاون مع البائعين، دون الحاجة إلى شراء أنظمة جديدة أو دفع رسوم باهظة. ويهدف برنامجنا الجديد إلى تزويد شبكتنا المتنامية من الشركاء المعتمدين بالأدوات اللازمة لقيادة هذه النقلة النوعية في القطاع.

وتتمثل رؤيتنا الخاصة ببرنامج الشركاء نيتيكس نوفوس في تعزيز التطور والابتكار على نحو يلائم طريقة عمل قطاع إدارة المرافق، انطلاقاً من منطقة الشرق الأوسط. كما تجري نيتيكس حالياً حوارات مع أحد كبار الشركاء في سلطنة عمان لتطبيق حلولنا الرائدة في 450 عقاراً، وتواصل سعيها لإحداث نقلة نوعية في المشاريع القائمة عبر عقد شراكات تستفيد من الخبرات العملية والمعارف فائقة التطور، وتحفز الابتكارات تحت مظلة هذا البرنامج الفريد".

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