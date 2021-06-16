«ريرا» تُطلق ورشاً لتعظيم الاستفادة من المناطق المشتركة

المصدر: دبي - البيان

عززت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي «ريرا» جهودها الرامية إلى ضمان استدامة خدمات المناطق المشتركة في الإمارة، وتعظيم الاستفادة من المباني ذات الصلة، عبر إطلاق سلسلة من الورش الفنية لمناقشة مشاريع وتجارب ونماذج عديدة بدبي نجحت في إدارة المناطق المشتركة بفاعلية وتميّز كبيرين.

وقال المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في أراضي دبي: تُولي المؤسسة اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة عمل المناطق المشتركة في الإمارة، لما يمثله هذا القطاع من أهمية متنامية، وتسعى فرق عمل المؤسسة في سبيل ذلك إلى التعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص للعمل معاً على طرح وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تُساهم في الارتقاء بإدارة المناطق المشتركة، وتُفضي إلى خلق حوكمة شاملة لرسوم خدمات هذه المناطق.

ونذكر على سبيل المثال اتفاقية التعاون التي تم إبرامها بين المؤسسة وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، للعمل على تحقيق نقلة نوعية بمجال كفاءة الطاقة، والتعاون في دفع خدمات التبريد بانتظام، وفوترة فواتير الطاقة الخاصة بالوحدات ومناطق المساحات المشتركة.

وأضاف: انطلاقاً من هذه الرؤية أطلقت المؤسسة سلسلة الورش الفنية، التي سيتم فيها عقد لقاءات مع الفرق الفنية والمختصة من المطورين العقاريين، وشركات إدارة المناطق المشتركة، ولجان الملّاك، للاطلاع على أفضل الممارسات القائمة في المشاريع قيد التنفيذ، وتدارس عناصر نجاح المشاريع المنفّذة سواء في إدارة المجمع الرئيس أو إدارة المباني ذاتها، والاستفادة من هذه التجارب الناجحة، إلى جانب إبراز أهمية مشاركة المستثمرين في لجان الملّاك، والتي تتيح لهم فرصة تقييم ومراجعة رسوم الخدمات المقدمة.

وفي أعقاب الانتهاء من الورش، ستعمل الجهات المعنيّة على تطبيق النتائج والمخرجات والتوصيات على عدد محدد من المباني والمجمعات بدبي، بالتعاون مع المطوّرين وشركات إدارة العقارات، وشركات إدارة المناطق المشتركة، بهدف رصد أثر تغيّر أسلوب إدارة المناطق المشتركة، وبالتالي تعظيم القيمة للمباني المستهدفة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز