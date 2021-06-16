«سلوانا دايموند» توقع اتفاقية امتياز نفطي في غينيا بيساو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «سلوانا دايموند» الإماراتية أمس توقيع اتفاقية امتياز استراتيجية للتنقيب عن النفط، مع شركة «أدا للطاقة» ومقرها غينيا بيساو.

وتمنح الاتفاقية «سلوانا دايموند» حقوق الامتياز لاستكشاف واستخراج النفط من حقول النفط بمنطقتي (4، و5) بغينيا بيساو، حيث يقدر الاحتياطي النفطي في هاتين المنطقتين بـ3 مليارات برميل نفط خام. وتبلغ مساحة الامتياز الإجمالية 14700 كيلومتر مربع، أي 37% من إجمالي مساحة غينيا بيساو.

وقع الاتفاقية الدكتور فراس أبو هديب رئيس مجلس إدارة شركة «سلوانا دايموند» والدكتور محمد الأديب رئيس مجلس إدارة شركة أدا للأعمال في احتفالية كبرى بفندق الحبتور بالاس في دبي.

حضور نوعي

حضر حفل التوقيع مستشار رئيس غينيا بيساو مدير العلاقات العامة فرانكلين روسيتي رودريغيس، والشيخ ناصر بن سلطان بن ماجد القاسمي الشريك المؤسس لـ«سلوانا دايموند»، ودانلسون غوميس، مدير مؤسسة البترول الوطنية في غينيا بيساو «بتروجين» وعبدالعزيز الأديب نائب رئيس شركة «أدا».

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