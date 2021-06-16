الأسهم تواصل الصعود.. و8.8 مليارات مكاسب جلستين

المصدر: دبي - عمرو عادل

واصلت الأسهم المحلية الارتفاع في ختام تعاملات أمس للجلسة الثانية على التوالي، لتحقق ما يناهز 8.8 مليارات درهم من المكاسب في جلستين، وذلك مع استمرار زخم السيولة بدعم مشتريات قوية على الشركات القيادية في قطاع العقارات التي تزايدت تزامناً مع التوقعات الإيجابية عن السوق العقاري.

وواصل سوق دبي المالي التحليق لأعلى مستوياته في أكثر من 16 شهراً، وصعد بنسبة هامشية 0.05% إلى 2869.5 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والتأمين والاتصالات. كما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.07% عند 6740.68 نقطة بدعم أسهم البنوك والاستثمار والعقارات والاتصالات.

واجتذبت الأسهم سيولة بلغت نحو 1.58 مليار درهم منها 1.34 مليار في أبوظبي و229.31 مليوناً بدبي. وجرى تداول 406.53 ملايين سهم، موزعة بواقع 283.25 مليون سهم في أبوظبي و123.28 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 7530 صفقة.

وارتفعت القيمة السوقية للسوقين بنحو 970.34 مليون درهم خلال جلسة أمس، توزعت بواقع 542.74 مليون درهم بدبي، و427.6 مليون درهم بأبوظبي، وبذلك ترتفع المكاسب خلال الجلستين إلى 8.81 مليارات.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقارات 0.71% تزامناً مع الكشف عن توقعات لبنك «إتش إس بي سي» بأن الطلب المتزايد على المنازل الكبيرة سيعزز سوق العقارات في الإمارة، وصعد «إعمار العقارية» 0.73% و«الاتحاد العقارية» 0.74% و«إعمار مولز» 1%، و«إعمار للتطوير» 0.53%. وزاد سهم «داماك العقارية» 0.78% إلى 1.30 درهم وهو سعر السهم في صفقة الاستحواذ المقدمة من شركة «ميبل إنفست».

وتراجع قطاع البنوك 0.29% مع انخفاض سهم «دبي الإسلامي» 0.8%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير عند 13.80 درهماً، وارتفع «دبي التجاري» 1.25%.. وتراجع قطاع الاستثمار 0.39% مع انخفاض سهم «سوق دبي المالي» 1.65%، فيما استقر «دبي للاستثمار» عند مستويات سابقة.

وارتفع قطاع التأمين 0.3% مع صعود «دار التكافل» 1.98%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.44% مع ارتفاع «دو» بالنسبة ذاتها، كما ارتفع قطاع الخدمات 0.25% مع صعود «أمانات القابضة» 1.06% بعد إعلان الشركة عدم تطبيق قرار نقل إدراج أسهمها من سوق دبي إلى سوق أبوظبي. ونزل قطاع النقل 0.35%.

وتصدر «دبي للمرطبات» الارتفاعات بنسبة نمو 8.6%، تلاه «دار التكافل» 1.98%، فيما كان «بي إتش مباشر» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.73%. ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 27.72 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع بالقيمة ذاتها.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك 0.08% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.12%، وزاد قطاع العقارات 1%. وصعد «العالمية القابضة»0.21% و«الواحة كابيتال»0.71%، فيما استقر «اتصالات» عند المستويات السابقة، وتراجع «دانة غاز» 0.4%.

وتزعم «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 419.16 مليوناً. وحقق «أبوظبي الوطنية لمواد البناء» أكبر ارتفاع بنسبة 14.63%، فيما كان «أسمنت رأس الخيمة للاستثمار» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.8%.

وعمد المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 98.62 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأجانب والعرب والمواطنون نحو الشراء.

مؤسسات

مالت المؤسسات نحو الشراء باستثمار 636.63 مليونا، منها 5.3 ملايين بدبي، و631.33 مليوناً بأبوظبي، واتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع باستثمار 634.95 مليونا، بواقع 3.62 ملايين بدبي، و631.3 مليوناً بأبوظبي.

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