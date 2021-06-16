«إينوك لينك» تزوّد أسطول «إكسبو دبي» بمليون لتر وقود

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات التابعة لمجموعة «إينوك»، عن توقيع اتفاقية مع «إكسبو 2020 دبي»، لتزويد أسطول الحدث الدولي بأكثر من مليون لتر من الوقود، ما سيسهم في تمكين الأسطول من الوصول إلى الوقود بأسلوب مريح وموثوق وآمن، وذلك في ضوء العمليات المكثّفة التي سيشهدها الحدث الضخم.

وانطلاقاً من دور «إينوك» كونها شريك الطاقة المتكاملة لـ«إكسبو 2020 دبي»، ستعمل المجموعة من خلال منصة «إينوك لينك» الرقمية على دعم المتطلبات اللوجستية للأسطول قبيل انطلاق الحدث الدولي، وكانت المجموعة قد أطلقت في مطلع هذا العام «محطة الخدمة المستقبلية»، التي تتميز بتصميمها المبتكر في موقع إكسبو، وتهدف إلى تلبية احتياجات الجمهور في «دستركت 2020»، منظومة الابتكار الحضرية المتمحورة حول الإنسان، التي تتميز بموقع يسهل الوصول إليه، والتي ستمثل مستقبل موقع إكسبو، بعد إسدال الستار على فعاليات الحدث الدولي في 31 مارس 2022.

حلول

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: باعتبارنا شريك الطاقة المتكاملة لـ«إكسبو 2020 دبي» الحدث الدولي الرائد، الذي تستضيفه دبي هذا العام، يسعدنا أن نسخّر كل حلولنا الرقمية المبتكرة ضماناً لسير العمليات بسلاسة، عبر توفير إمدادات الوقود المتواصلة للأسطول ومن دون أي انقطاعات، ونؤكد في هذا المقام التزامنا بتطوير أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، للارتقاء بخدمة العملاء ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقالت منال البيات، الرئيسة التنفيذية للمشاركة في «إكسبو 2020 دبي»: «إكسبو 2020» هو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأضخم حدث يشهده العالم العربي.

في حدث بهذا الحجم من الضروري أن نحدد الطرق، التي تتيح لنا تحقيق أقصى قدر من الكفاءة للأنشطة، التي تجري خلف الكواليس، وبفضل منصة «إينوك لينك» وتقنيتها الرقمية المتطورة، ستتمتع عمليات المكاتب الخلفية في إكسبو بالأمان والبساطة والسلاسة، وهو ما يدعم هدف «إكسبو 2020» المتمثل في عرض الأفكار والابتكارات التي تشكل المستقبل.

شراكة

تأتي الشراكة لتتيح لأسطول «إكسبو 2020 دبي» الوصول بسهولة وأمان إلى منتجات «إينوك لينك»، بما فيها الديزل والديزل الحيوي «بي 5» و«بي 20» والبترول. وتعدّ «إينوك لينك» حالياً أحدث الحلول المتوفرة في السوق لتوصيل الوقود بأسلوب آمن بالكامل للشركات في المنطقة، وتزاول عملها وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

خدمة مبتكرة

يعدّ المشروع الرقمي «إينوك لينك» جزءاً من برنامج مسرع الأعمال «نكست»، وهو شركة مملوكة بالكامل لمجموعة «إينوك» تقدّم خدمة رقمية مبتكرة لتوصيل الوقود بطريقة موثوقة وآمنة وقائمة على توفير البيانات التحليلية لتوصيل الوقود للشركات العاملة في مختلف القطاعات الصناعية.

جدير بالذكر أن «إينوك لينك» توفّر خدمة رقمية متكاملة للتزود بالوقود، وأحدث سبل التحليل وإدارة الأساطيل وتسجيل المسافات المقطوعة لمشغلي الأساطيل التجارية في الإمارات، إضافة إلى تمكينهم من الوصول إلى منصة إلكترونية مخصصة لتحليل استهلاك الوقود بشكل إجمالي لكل المركبات أو بحسب المكان أو حتى على مستوى المركبات.

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