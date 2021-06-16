إطلاق «أمازون فنتك لاب» دعماً للابتكار في «إنوفيشن هب»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أطلقت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، وهي خدمة لمعالجة الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «أمازون فنتك لاب» في «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي. والمبادرة هي الأحدث من نوعها وتهدف إلى دعم التكنولوجيا المالية في المنطقة من خلال توفير منتدى للمناقشات حول المدفوعات الرقمية ومستقبل صناعة التكنولوجيا المالية.

ويشكّل «إنوفيشن هب» جزءاً من حي دبي للمستقبل الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يناير 2020، كما يعدّ أضخم بيئة في المنطقة لدعم الشركات الناشئة والمساعدة على بناء المستقبل المالي والمستقبل الاقتصادي للمنطقة.

ويساعد «أمازون فنتك لاب»، الذي يشكّل مركزاً للابتكار والإبداع المالي على دعم هذا المجتمع من خلال بناء العلاقات والتواصل والإرشاد وجلسات النقاش وتنظيم ورش العمل بمشاركة متحدّثين بارزين، وأبحاث حول وسائل الخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية وساحة التكنولوجيا العالمية.

وتشرّف «أمازون فنتك لاب» بزيارة رسمية من قبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي خلال إطلاق مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي.

اختيار

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: نرحب بانضمام أول مختبر للتكنولوجيا المالية لأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في العالم في «إنوفيشن هب» بمركز دبي المالي العالمي.

وباختيارها المركز المالي، تمتلك أمازون المنصة المثالية للنمو، وذلك يضعها في قلب أكبر منظومة شاملة للخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ونتطلع إلى زيادة التعاون معاً لقيادة مستقبل القطاع المالي.

حلول

وقال عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، في تصريحات صحافية إن مختبر خدمات الدفع الإلكتروني التابع للشركة تمكن من ابتكار وتطوير 10 حلول لدعم الدفع الإلكتروني انطلاقا من دبي ونشرها في الأسواق الثمانية التي تعمل بها الشركة وهي الإمارات والسعودية ومصر والأردن ولبنان وقطر والكويت وعمان، وذلك لخدمة الشركات الناشئة والشركات على اختلاف أحجامها من القطاعين العام والخاص في تلك الأسواق، لافتاً إلى أن الشركة تخدم حوالي 3000 شركة في قطاعات مختلفة في تلك الأسواق.

وأضاف: تساعد حلولنا الشركات الصغيرة على إنجاز المعاملات المصرفية وتفعيل حساباتهم البنكية بسهولة ويسر بأقل التكاليف والجهود ومن إيداع تأمين علاوة على توفير الجهود، ونعمل من خلال "أمازون فنتك لاب"، مع المبتكرين وأصحاب الأفكار والرؤى لتحويل الأفكار والمفاهيم المشوّقة إلى قوى تحويلية وذات تأثير ضخم في مجال التكنولوجيا المالية.

ريادة

ولفت سدودي إلى أن الإمارات هي الأولى في استخدام الدفع الإلكتروني في التسوق عبر الإنترنت بنسبة 40% تقريباً من إجمالي عمليات الشراء، في حين لا تزال خدمة الدفع عند التسليم تشكل النسبة المتبقية.

تأثير

وفي إطار فعاليات الشهر الافتتاحي لمركز «إنوفيشن هب»، ألقى عمر سدودي كلمة سلّط فيها الضوء على أهمية دعم الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة لدفع الابتكار في اقتصاد المعرفة المتقدم، وأكد على العمل من خلال «أمازون فنتك لاب»، مع المبتكرين وأصحاب الأفكار والرؤى لتحويل الأفكار والمفاهيم المشوّقة إلى قوى تحويلية وذات تأثير ضخم في مجال التكنولوجيا المالية.

وأضاف: يجمع «أمازون فنتك لاب» روّاد الأعمال المتشابهين بالتفكير مع شركاء الأعمال الجدد والحاليين لتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، بدعم من خبرة أمازون العالمية في المنتجات والخدمات الجديدة، وجلسات تبادل المعرفة حول المواضيع المتعلقة بقطاع المدفوعات.

فعاليات

وتمّ تصميم «أمازون فنتك لاب» بهدف دعم الإبداع والابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية من خلال التواصل والتعاون مع مجتمع مركز دبي المالي العالمي من الشركات الصغيرة والمتوسّطة والمؤسسات المالية، والشركات الناشئة من خلال برنامج دائم من الفعاليات تتمّ خلاله استضافة مختلف الأفراد والفرق الفاعلة في القطاع في مجموعة متنوعة من المنتديات لمناقشة مختلف نقاط الضعف في الدفع والتوصل إلى حلول مشتركة لها.

ومن شأن هذه الجهود أن تساعد في تطوير أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني لتكون الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية وأن تدعمها في مهمّتها لمنح التجار والعملاء في المنطقة تجربة مختلفة في الدفع الإلكتروني.

خدمات

من أبرز الخدمات والمنتجات التي ابتكرتها أمازون: تقييمات العملاء، والتسوّق بضغطة واحدة، والتوصيات المخصصة، وبرايم، وFulfillment by Amazon، وخدمات أمازون ويب، وكيندل للنشر المباشر، وقارئ الكتب الإلكترونية كيندل، واختيار المسار الوظيفي، وجهاز أمازون فاير اللوحي، وتلفزيون فاير، وأمازون إيكو، وجهاز أليكسا، وتكنولوجيا جست ووك أوت، واستوديوهات أمازون، وتعهّد أمازون للمناخ.

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